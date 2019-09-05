"Кероглу" откроет театральный сезон

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский государственный академический театр оперы и балета 19 сентября откроет 111-й театральный сезон показом оперы "Кероглу" Узеира Гаджибейли, сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

В спектакле примут участие ведущие солисты театра - народные артисты Азербайджана Али Аскеров (партия Ибрагимхана), Акрам Поладов (партия Алы киши), Фидан Гаджиева (партия Ханенде), заслуженные артисты Афаг Аббасова (партия Нигяр), Рамиль Гасымов (партия Кероглу), Джахангир Гурбанов (партия Гасанхана), солист Талех Яхъяев (партия Эхсан паши) и другие.

Дирижировать оперой будет заслуженный артист, лауреат международных конкурсов дирижеров, главный дирижер театра оперы и балета Эйюб Гулиев.

Также в рамках XI Международного музыкального фестиваля Узеира Гаджибейли на сцене театра будут показаны опера "Богема" Джакомо Пуччини (21 сентября), балет "Насими" Фикрета Амирова (22 сентября), балет "Жизель" Адольфа Адана (28 сентября) и опера "Лейли и Меджнун" Узеира Гаджибейли (29 сентября).

Наряду с этим, в новом театральном сезоне зрителей ожидает много постановок и премьер, в которых будут принимать участие также зарубежные звезды оперного и балетного искусства.

(Автор: Джани Бабаева)

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