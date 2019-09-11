Сюрпризы, гастроли и премьеры – бакинская Русдрама открывает сезон

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский государственный академический русский драматический театр имени Самеда Вургуна откроет свой 99-й сезон 14 сентября спектаклем "Миллионерша".

В предстоящем сезоне зрителей ждет много запоминающихся театральных сюрпризов.

"99-й театральный сезон - предъюбилейный. Этот сезон будет богатым на яркие и интересные события – у нас пройдут гастроли зарубежных театров, наш коллектив представит премьерные спектакли, мы отметим юбилеи наших актеров. Конечно, зрители увидят спектакли, которые входят в репертуар, и уже завоевали любовь и признание театралов. Коллектив нашего театра с радостью ждет встречи со своими зрителями, и мы всегда готовы удивлять и радовать новыми театральными проектами любимую публику", - сказал Trend Life заместитель директора театра Ильхам Мамедов.

Отметим, что спектакль "Миллионерша" по пьесе Бернарда Шоу поставлен главным режиссёром театра, народным артистом Азербайджана Александром Шаровским.

Премьера спектакля состоялась 19 мая 2019 года и была приурочена к юбилею народной артистки Азербайджана Натальи Шаровской, которая в спектакле сыграла заглавную роль миллионерши Эпифании Онизанти ди Парерга.

Действие постановки разворачивается в английском обществе первой половины ХХ века. Взбалмошная, упрямая и избалованная женщина унаследовала от отца состояние в 30 миллионов фунтов. По завещанию отца, своему жениху она должна была дать 150 фунтов, чтобы за полгода он сделал из них 50000. Только в этом случае она может выйти за него замуж…

В спектакле заняты: заслуженные артисты Азербайджана – Салман Байрамов и Фуад Османов, актеры - Олег Амирбеков, Марина Литвиненко, Заур Терегулов, Надир Абдурагимбеков, Юрий Омельченко и Фатима Алиева, Турал Керимов, Эмиль Атрашкевич, Тамилла Абуталыбова.

Художественное оформление спектакля – заслуженный работник культуры Азербайджана Александр Фёдоров, видеоинсталляция – Джавид Имамвердиев, хореография - Рауля Турккан, постановка сценического боя – Александр Мордвинкин, художник по костюмам - заслуженный работник культуры Ольга Аббасова.

(Автор: Джани Бабаева)

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