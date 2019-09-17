Директор Mədəniyyət TV стал ведущим, первый гость – министр культуры Абульфас Гараев (ВИДЕО)

17 сентября 2019 13:32 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Директор Mədəniyyət TV Азербайджанского телевидения, оперный исполнитель, заслуженный артист Рамиль Гасымов в новом телевизионном сезоне стал ведущим передачи "Bizi birləşdirən mədəniyyət" (Объединяющая нас культура), сообщили Trend Life в пресс-службе телеканала.

Первым гостем нового телепроекта стал министр культуры Азербайджана Абульфас Гараев. Выпуск передачи можно посмотреть в День национальной музыки – 18 сентября в 21.30.

Главная цель передачи, совместного проекта Mədəniyyət TV и Министерства культуры Азербайджана, - пропаганда национальной культуры и наследия, наших ценностей, истории и музыкальных традиций, представление широкой общественности современной талантливой молодежи.

(Автор: Вугар Иманов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Театры получили госзаказы на осуществление новых постановок - министр культуры Азербайджана Абульфас Гараев
Культура 12 сентября 20:46
В Баку состоялась торжественная церемония награждения деятелей культуры (ФОТО)
Культура 12 сентября 19:18
Мурад Гусейнов в прямом эфире Səhərçağı (ВИДЕО)
Культура 10 сентября 14:58
"Кероглу" откроет театральный сезон
Культура 5 сентября 14:22
ЮНЕСКО выразила признательность Азербайджану
Политика 31 июля 13:30
Абульфас Гараев: Подготовлен новый проект в связи с управлением библиотек и клубов
Общество 26 июля 19:17
Лента новостей
В ходе учений армии Азербайджана осуществлена передислокация войск (ВИДЕО)
Политика 14:36
ЕП поддержал назначение Лагард на пост главы Европейского центробанка
В мире 14:32
В Азербайджане уточнен порядок определения пенсионного обеспечения некоторых военнослужащих
Общество 14:31
Вышла очередная печатная версия онлайн-газеты AzerNews
Общество 14:26
Узбекский Tashkent Tobacco осуществил первую экспортную поставку
Бизнес 14:25
Объем товарооборота Казахстана и Южной Кореи вырос почти в два раза
Бизнес 14:15
Азербайджанские туркомпании примут участие в выставке в Карачи
Туризм 14:11
Оман заинтересован в импорте мяса и зерновых из Казахстана
Бизнес 14:06
Министру обороны Азербайджана представлен новый военный атташе Великобритании (ФОТО)
Политика 13:58