Директор Mədəniyyət TV стал ведущим, первый гость – министр культуры Абульфас Гараев (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Директор Mədəniyyət TV Азербайджанского телевидения, оперный исполнитель, заслуженный артист Рамиль Гасымов в новом телевизионном сезоне стал ведущим передачи "Bizi birləşdirən mədəniyyət" (Объединяющая нас культура), сообщили Trend Life в пресс-службе телеканала.

Первым гостем нового телепроекта стал министр культуры Азербайджана Абульфас Гараев. Выпуск передачи можно посмотреть в День национальной музыки – 18 сентября в 21.30.

Главная цель передачи, совместного проекта Mədəniyyət TV и Министерства культуры Азербайджана, - пропаганда национальной культуры и наследия, наших ценностей, истории и музыкальных традиций, представление широкой общественности современной талантливой молодежи.

(Автор: Вугар Иманов)

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