В Баку прошел концерт в честь Дня национальной музыки (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Сураханском центральном доме культуры имени Гурбана Аббасова состоялся очередной концерт из цикла "Путешествие в мир мугама", организованное Международным центром мугама при поддержке Главного управления культуры города Баку, сообщает Trend Life. Вечер был посвящен Дню национальной музыки - 18 сентября. Этот праздник музыки вошел в историю также, как и день рождения выдающегося композитора, музыковеда, педагога, публициста, драматурга, основоположника азербайджанского профессионального музыкального искусства, народного артиста СССР Узеира Гаджибейли.

Солисты Международного центра мугама - народный артист Эльнур Зейналов, ханенде Алмаханум Ахмедли, Конуль Халилзаде и Нисбет Садраева представили интересную программу, исполнив мугамы "Махур", "Шур", народные песни и теснифы. Наряду с жителями Сураханского района, на концерте присутствовало руководство Главного управления культуры города Баку, а также сотрудники различных учреждений культуры. Концертная программа была встречена с большим интересом.

Проект "Путешествие в мир мугама" начался в июле и продолжится до конца 2019 года. На концертах, реализуемых в центрах культуры, находящихся в подчинении Главного Управления Культуры города Баку, в исполнении солистов Международного центра мугама, лауреатов конкурсов мугама звучат прекрасные произведения народной музыки, мугамы и теснифы.

(Автор: Вугар Иманов)

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