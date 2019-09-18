Российский дипломат Оксана Орлова воплотила свою любовь к Азербайджану в ярких картинах (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Национальном музее искусств Азербайджана состоялось открытие выставки российского дипломата Оксаны Орловой, посвященной Азербайджану и столице Баку, сообщает Trend Life.

Примечательно, что Оксана Орлова - не профессиональный художник, а потомственный дипломат, выпускница факультета международных отношений МГИМО, арабист. Причем, родилась в Исфахане (Иран) в семье российского дипломата и посла Александра Садовникова, где жила на протяжении 18 лет. С 2012 по 2017 годы работала в посольстве России в Азербайджане, занималась вопросами культуры и гуманитарной сферы, и в настоящее время работает в МИД России в Москве. А призвание к изобразительному искусству у нее появился во время работы в Баку, именно благодаря любви к Азербайджану. И эти чувства она решила воплотить в произведениях искусства. В ее коллекции около ста работ, посвященных Азербайджану, причем часть картин были специально привезены для демонстрации на выставке в Баку. Над этими работами дипломат трудилась четыре года. В экспозиции представлено 44 работы исполненные в жанре графики, акварели и живописи маслом. Причем, все работы, представленные на выставке, останутся в Баку.

Выставка в Баку стала первой для Орловой в качестве художницы и в беседе с корреспондентом Trend Life она поделилась своими интересными мыслями.

«Каждая из работ создана под воздействием переполняющих меня эмоций, безмерного чувства любви к Азербайджану. Пять лет жизни и деятельности в Баку навсегда останутся в моей памяти. Здесь было все - и профессиональная работа, и творческие открытия, и даже мои дети – сын и дочь учились здесь. Дочь окончила бакинскую школу №134 и поступила в МГИМО. Ныне живя в Москве, я часто мыслями возвращаюсь в Баку, в это тепло и уют, и продолжаю создавать свои картины, посвященные Азербайджану. Баку - это город, где я почувствовала внутреннее душевное тепло, которого в моей жизни так долго не доставало. Прекрасная природа, архитектура, а главное – это люди, их человеческое тепло, внимание и отношение к близким и родным, друзьям и даже совсем незнакомым людям. На протяжении жизни и работы в Баку я тщательно изучала историю Азербайджана, открыла для себя много нового и интересного, поэтому в моих работах преобладают композиции, отражающие столицу прежних лет - мне это особенно нравится, стало частью меня. Жизнь дипломата – кочевая и поэтому оставляю эти картины, часть моей души в Баку – здесь им будет хорошо. Я очень люблю Баку, который стал неотъемлемой частью моей жизни», - сказала Оксана Орлова.

Работы, посвященные Азербайджану, российский дипломат стала создавать после трех лет проживания в Баку. По ее словам, после того как подросли дети, и, несмотря на большой объем профессиональной деятельности, желание созидать все время тянуло ее к холсту. Хотя, в первое время было очень не просто, нужна была профессиональная помощь в этой сфере. Природный талант и желание творить, любовь и душевное стремление уже не могли остановить Оксану. Тогда она решила обратиться за помощью, по ее словам, к наставнику. Именно, к наставнику, а не учителю. Потому что наставник для нее означает выше, чем учитель. И этим человеком стал азербайджанский художник Руфат Аскеров.

«Около пяти лет назад, когда нас познакомили, я посмотрел ее наброски и эскизы, созданные ручкой, карандашом и акварелью. У нее был природный талант, но небольшой страх перед работой с масляными красками. Как наставник стал учить подбирать краски, палитру, создавать цветовую гамму, и она стала создавать работы на холсте. Но главное то, что увидел – это необычайная любовь Оксаны к Азербайджану. А любовь, как известно, творит чудеса. Никогда в жизни не видел такого человека из другой страны, который так сильно любил бы Азербайджан, наши города, регионы, людей, окружающий мир, особенно, Ичери Шехер! Не видел человека из другой страны, который создал столько произведений искусства о нашей прекрасной стране! Для меня это было открытием! Оксана потрясающий человек и очень горжусь ею. Она буквально успевает все – работа, семья, дети, творчество. Думаю, что как художник она добьется больших успехов!», - сказал Trend Life Руфат Аскеров.

Выставка вызвала большой интерес гостей, среди которых были посол России в Азербайджане Михаил Бочарников, представители общественности, культуры и науки, творческой интеллигенции и молодежи. А в будущем Оксана Орлова собирается продолжить свою творческую деятельность, и мечтает провести расширенную выставку в Баку и Москве.

(Автор и фото: Вугар Иманов. Редактор: Хазар Ахундов)

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