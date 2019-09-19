Беременная женщина-клоун… Ульвия Гейдарова претендует на международную премию

БАКУ /Trend Life/ - Произведение азербайджанской писательницы Ульвии Гейдаровой "Матица" ("Uşaqlıq", "Детство") вошло в лонг-лист Независимого Международного конкурса современной драматургии "Исходное событие - XXI век" 2019 года (Россия) в номинации "Одинокий артист", сообщает Trend Life.

Произведение повествует о тяжелой жизни женщины-клоуна, которая собирается стать матерью. Будучи беременной, она вынуждена выходить на сцену, чтобы обеспечить будущее ребенка. Женщина-клоун - одна из самых грациозных участниц циркового представления наряду с акробаткой, испол­няющей упражнения на трапеции, и наездницей на панно. Акробатку можно встретить довольно часто; наездницы на пан­но встречаются все реже и реже; женщина-клоун всегда была исключением. Дело в том, что женщины без большой охоты исполняли роль клоуна. Если они и появлялись на сцене в костюме клоуна - в золотых туфлях и остроконечном колпаке, - то это были обыч­но лишь жанровые танцовщицы. Многие считают, что клоун - это мужская профессия. Мужчина умеет завлечь детей, рассмешить взрослых и обращаться с животными. Героиня ломает стереотипы…

По мотивам произведения монопьеса была представлена на фестивале Next Stage Europe 2018 для молодых драматургов в городе Потсдам (Германия), организованным Институтом имени Гете.

(Автор: Вугар Иманов)

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