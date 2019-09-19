В Баку пройдет Неделя российских фильмов – программа, вход свободный

БАКУ /Trend Life/ - В Киноцентре "Низами" 23 сентября в 19.00 состоится церемония открытия Недели российских фильмов в Азербайджане, организованная при поддержке Министерства культуры России, Министерства культуры Азербайджана, Российского продюсерского центра "Кинофест", Киноцентра "Низами" и Центра современного искусcтва YARAT, сообщили Trend Life организаторы.

Официальная часть открытия дней кино завершится показом фильма «Битва», которую представит зрителям и гостям церемонии режиссер Анар Аббасов. В состав российской делегации войдут известные кинематографисты, которые представят свои фильмы в последующие дни - это режиссер фильма «Танки» Ким Дружинин, сценарист и актер фильма «Домовой» Дмитрий Бедарев, режиссер фильма «Ван Гоги» Сергей Ливнев, продюсер фильма «Дорогой папа» Георгий Малков.

Фильмы будут демонстрироваться в большом зале Киноцентра "Низами" с 23 по 29 сентября ежедневно.

24 сентября, 20-00 – «Танки».

25 сентября, 20-00 – «Домовой»

26 сентября, 20-00 – «Мой дорогой папа»

27 сентября, 14-00 – «Любовницы»

28 сентября, 12-00 – «Спасти Ленинград»

29 сентября, 20-00 –«Давай разведемся»

В Центре современного искусства YARAT

24 сентября, 19:00 - «Ван Гоги»

27 сентября, 19:00 - «Война Анны»

28 сентября, 19:00 - «Вечная жизнь Александра Христофорова»

Вход на фильмы свободный.

(Автор: Вугар Иманов)

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