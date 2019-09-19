Шведский художник покажет свое искусство в Ичери Шехер

БАКУ /Trend Life/ - В галерее Art Tower в Ичери Шехер 25 сентября в 19.00 состоится открытие персональной выставки молодого шведского художника Симона Арнса, сообщает Trend Life.

В экспозицию выставки войдут портреты, натюрморты, пейзажи молодого живописца, для творчества которого характерны яркие сочные краски и интересные сюжеты. В рамках выставки также запланировано проведение воркшопа, который пройдет 28-29 сентября. В нем примут участие азербайджанские художники и их коллега из Швеции.

Организаторы - НПО Arts Council Azerbaijan, посольство Швеции в Азербайджане и Управление государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер".

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az

(Автор: Вугар Иманов)

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