Погружения в бездну человеческого отчаяния Ильгара Сафата

19 сентября 2019 17:01 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В начале октября в Москве в издательстве "ЭКСМО" выходит роман азербайджанского режиссера театра и кино Ильгара Сафата "Моя необработанная форма", сообщил Trend Life автор книги.

Это психологический триллер, в котором читателей ждут захватывающие приключения главного героя, боксера-профессионала по прозвищу Голем, шокирующие погружения в бездну человеческого отчаяния и интеллектуальные головоломки. Презентация романа в Баку планируется осенью этого года.

Ильгар Сафат первые годы деятельности снимал фильмы в России, затем перехал в Азербайджан. Его документальные ленты "Корни неба", "Внук горы", "На злачных пажитях", "Дух, живущий в камне" отмечены призами на многих международных кинофестивалях. А художественный фильм "Участок" был выдвинут на соискание премии "Оскар" среди зарубежных фильмов и стал обладателем ряда международных призов, включая Hollywood Young Artist Awards и California Golden Awards. Создал Сафат-театр. Ставил спектакли "В поисках смысла", "Гордость и предубеждение", "Артист и его тень", "Казанова: уроки любви", "Бульвар Сансет", "Бульвар заходящего солнца", "Али и Нино". Автор книг "LUCIDITY: Сны о Режиссуре", "Камлание Рыб" и т.д.

(Автор: Вугар Иманов)

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  • Погружения в бездну человеческого отчаяния Ильгара Сафата
  • Погружения в бездну человеческого отчаяния Ильгара Сафата
  • Погружения в бездну человеческого отчаяния Ильгара Сафата
  • Погружения в бездну человеческого отчаяния Ильгара Сафата
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