D`accordo в Баку - путешествие в древнюю Европу (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В зале камерной и органной музыки Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева прошел концерт ансамбля барокко D`accordo под названием «Путешествие в древнюю Европу», сообщает Trend Life. Вечер прошел в рамках XI Международного музыкального фестиваля Узеира Гаджибейли.

На открытии вечера основатель и художественный руководитель D`accordo Илаха Садыгзаде рассказала об ансамбле, который создан в 2016 году, и за это время успешно выступал на международных фестивалях. В репертуар ансамбля входит более сорока произведений европейских композиторов времен барокко и ренессанса, XVI-XVII веков, многие из которых впервые были представлены любителям классической музыки. В состав ансамбля входят талантливые молодые музыканты и профессионалы. В ближайшее время в ансамбле также будут исполнители азербайджанской классической музыки и национальные инструменты, представлены произведения наших корифеев.

В концертной программе прозвучали произведения Боккерини, Саммартини, Рамо, Телемана и других композиторов.

Возрождение, или Ренессанс - имеющая мировое значение эпоха в истории культуры Европы, пришедшая на смену Средним векам и предшествующая Просвещению и Новому времени. Приходится - в Италии - на начало XIV века (повсеместно в Европе - с XV-XVI веков) - последнюю четверть XVI века и в некоторых случаях - первые десятилетия XVII века. Отличительная черта эпохи Возрождения - светский характер культуры, её гуманизм и антропоцентризм (то есть интерес, в первую очередь, к человеку и его деятельности). Расцветает интерес к античной культуре, происходит её «возрождение» - так и появился термин.

Барокко - характеристика европейской культуры XVII-XVIII веков, центром которой была Италия. Стиль барокко появился в эпоху Позднего Возрождения, в конце XVI - начале XVII веков в Риме, а затем распространился по многим странам Западной Европы. Особенно интенсивное развитие стиль барокко получил в Испании и странах Латинской Америки.

Напомним, что при организации Фонда Гейдара Алиева и Министерства культуры Азербайджана 18-30 сентября проходит XI Международный музыкальный фестиваль Узеира Гаджибейли. В рамках фестиваля будет проведено около 40 мероприятий с участием известных музыкантов и коллективов из США, России, Китая, Турции, Италии, Узбекистана, Беларуси, Болгарии, Украины, Грузии. Среди них - Турецкий государственный симфонический оркестр Чукурова, Китайский филармонический оркестр "Silk Road", Сергей Ролдугин, Хатия Буниатишвили, Алена Баева, Мирослав Култышев, Сергей Догадин, Филипп Копачевский, Величка Йочева, Евгений Авраменко, Лоренцо Тацциери, Дмитрий Хохлов, Александр Гаджиев, Маргарита Александрович, Мурат Селим Токадж, Регина Рустамова, Джабраил Идрисов, Георгий Челидзе, Умид Исраилов, а также азербайджанские музыканты Рауф Абдуллаев, Ульвия Гаджибекова, Егяна Ахундова, Ялчин Адигезалов, Фахраддин Керимов, Мурад Адыгезалзаде, Мурад Гусейнов, Эюб Гулиев, Мустафа Мехмандаров. Эльнара Мамедова, Ильхам Назаров и др.

(Автор: Вугар Иманов)

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