Сестры из Греции бесподобно исполнили композицию Шовкет Алекперовой на азербайджанском языке (ВИДЕО, ФОТО)

22 сентября 2019 14:24 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку в Landmark Rotunda Hall прошел концерт группы Eleni & Souzana Vougioukli из Греции, представленный в рамках Международного фестиваля современного искусства «Maiden Tower. To Be a Women» (Девичья башня. Быть женщиной), сообщает Trend Life.

Вечер стал настоящим откровением для любителей музыки и вокального мастерства. Сестры Элени и Сюзанна Вокиокли на двадцати языках мира исполнили в дуэте, соло и а капелла – на греческом, английском, португальском, испанском, французском, румынском, турецком, арабском, цыганском, болгарском, сербском, итальянском и т.д. Причем, эти композиции были представлены на гитаре и пианино в различных музыкальных жанрах – классике, блюзе, джазе, эстраде и т.д., в фольклоре и импровизациях. А кульминацией вечера стало исполнение с азербайджанскими музыкантами. Особенно, композиции из репертуара легендарной Шовкет Алекперовой «Getmə, getmə, gəl gözəl yar». Выступление артистов на протяжении всего вечера сопровождалось овациями, в заключение зал стоя приветствовал талантливых музыкантов из Греции.

Представительство Европейского союза в Азербайджане совместно с посольствами стран-участниц ЕС и местными партнерами организуют 17-27 сентября в Баку и регионах страны «Maiden Tower. To Be a Women». Глава Делегации ЕС в Азербайджане Кестутис Янкаускас и руководитель United Cultures Паола Касагранде отметили важность реализации проекта для дальнейшего налаживания мостов культуры между странами. Целью фестиваля является отразить через призму современного искусства мысли и идеи относительно вопросов гендерного равенства, а также важность усиления роли женщин в мировом сообществе. B рамках программы фестиваля организованы международная выставка, демонстрации публичного и видеоискусства, вечер поэзии, показ тематических фильмов, воркшопы. Этот фестиваль является третьим крупным мероприятием по пропаганде европейских ценностей и принципов, финансируемых представительством ЕС после фестиваля "İMAGINE-Евро толерантность" и Фестиваля культурного наследия "FANTAZİYA".

(Автор: Вугар Иманов. Видео и фото – Кямран Багиров)

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  • Сестры из Греции бесподобно исполнили композицию Шовкет Алекперовой на азербайджанском языке (ВИДЕО, ФОТО)
  • Сестры из Греции бесподобно исполнили композицию Шовкет Алекперовой на азербайджанском языке (ВИДЕО, ФОТО)
  • Сестры из Греции бесподобно исполнили композицию Шовкет Алекперовой на азербайджанском языке (ВИДЕО, ФОТО)
  • Сестры из Греции бесподобно исполнили композицию Шовкет Алекперовой на азербайджанском языке (ВИДЕО, ФОТО)
  • Сестры из Греции бесподобно исполнили композицию Шовкет Алекперовой на азербайджанском языке (ВИДЕО, ФОТО)
  • Сестры из Греции бесподобно исполнили композицию Шовкет Алекперовой на азербайджанском языке (ВИДЕО, ФОТО)
  • Сестры из Греции бесподобно исполнили композицию Шовкет Алекперовой на азербайджанском языке (ВИДЕО, ФОТО)
  • Сестры из Греции бесподобно исполнили композицию Шовкет Алекперовой на азербайджанском языке (ВИДЕО, ФОТО)
  • Сестры из Греции бесподобно исполнили композицию Шовкет Алекперовой на азербайджанском языке (ВИДЕО, ФОТО)
  • Сестры из Греции бесподобно исполнили композицию Шовкет Алекперовой на азербайджанском языке (ВИДЕО, ФОТО)
  • Сестры из Греции бесподобно исполнили композицию Шовкет Алекперовой на азербайджанском языке (ВИДЕО, ФОТО)
  • Сестры из Греции бесподобно исполнили композицию Шовкет Алекперовой на азербайджанском языке (ВИДЕО, ФОТО)
  • Сестры из Греции бесподобно исполнили композицию Шовкет Алекперовой на азербайджанском языке (ВИДЕО, ФОТО)
  • Сестры из Греции бесподобно исполнили композицию Шовкет Алекперовой на азербайджанском языке (ВИДЕО, ФОТО)
  • Сестры из Греции бесподобно исполнили композицию Шовкет Алекперовой на азербайджанском языке (ВИДЕО, ФОТО)
  • Сестры из Греции бесподобно исполнили композицию Шовкет Алекперовой на азербайджанском языке (ВИДЕО, ФОТО)
  • Сестры из Греции бесподобно исполнили композицию Шовкет Алекперовой на азербайджанском языке (ВИДЕО, ФОТО)
  • Сестры из Греции бесподобно исполнили композицию Шовкет Алекперовой на азербайджанском языке (ВИДЕО, ФОТО)
  • Сестры из Греции бесподобно исполнили композицию Шовкет Алекперовой на азербайджанском языке (ВИДЕО, ФОТО)
  • Сестры из Греции бесподобно исполнили композицию Шовкет Алекперовой на азербайджанском языке (ВИДЕО, ФОТО)
  • Сестры из Греции бесподобно исполнили композицию Шовкет Алекперовой на азербайджанском языке (ВИДЕО, ФОТО)
  • Сестры из Греции бесподобно исполнили композицию Шовкет Алекперовой на азербайджанском языке (ВИДЕО, ФОТО)
  • Сестры из Греции бесподобно исполнили композицию Шовкет Алекперовой на азербайджанском языке (ВИДЕО, ФОТО)
  • Сестры из Греции бесподобно исполнили композицию Шовкет Алекперовой на азербайджанском языке (ВИДЕО, ФОТО)
  • Сестры из Греции бесподобно исполнили композицию Шовкет Алекперовой на азербайджанском языке (ВИДЕО, ФОТО)
  • Сестры из Греции бесподобно исполнили композицию Шовкет Алекперовой на азербайджанском языке (ВИДЕО, ФОТО)
  • Сестры из Греции бесподобно исполнили композицию Шовкет Алекперовой на азербайджанском языке (ВИДЕО, ФОТО)
  • Сестры из Греции бесподобно исполнили композицию Шовкет Алекперовой на азербайджанском языке (ВИДЕО, ФОТО)
  • Сестры из Греции бесподобно исполнили композицию Шовкет Алекперовой на азербайджанском языке (ВИДЕО, ФОТО)
  • Сестры из Греции бесподобно исполнили композицию Шовкет Алекперовой на азербайджанском языке (ВИДЕО, ФОТО)
  • Сестры из Греции бесподобно исполнили композицию Шовкет Алекперовой на азербайджанском языке (ВИДЕО, ФОТО)
  • Сестры из Греции бесподобно исполнили композицию Шовкет Алекперовой на азербайджанском языке (ВИДЕО, ФОТО)
  • Сестры из Греции бесподобно исполнили композицию Шовкет Алекперовой на азербайджанском языке (ВИДЕО, ФОТО)
  • Сестры из Греции бесподобно исполнили композицию Шовкет Алекперовой на азербайджанском языке (ВИДЕО, ФОТО)
  • Сестры из Греции бесподобно исполнили композицию Шовкет Алекперовой на азербайджанском языке (ВИДЕО, ФОТО)
  • Сестры из Греции бесподобно исполнили композицию Шовкет Алекперовой на азербайджанском языке (ВИДЕО, ФОТО)
  • Сестры из Греции бесподобно исполнили композицию Шовкет Алекперовой на азербайджанском языке (ВИДЕО, ФОТО)
  • Сестры из Греции бесподобно исполнили композицию Шовкет Алекперовой на азербайджанском языке (ВИДЕО, ФОТО)
  • Сестры из Греции бесподобно исполнили композицию Шовкет Алекперовой на азербайджанском языке (ВИДЕО, ФОТО)
  • Сестры из Греции бесподобно исполнили композицию Шовкет Алекперовой на азербайджанском языке (ВИДЕО, ФОТО)
  • Сестры из Греции бесподобно исполнили композицию Шовкет Алекперовой на азербайджанском языке (ВИДЕО, ФОТО)
  • Сестры из Греции бесподобно исполнили композицию Шовкет Алекперовой на азербайджанском языке (ВИДЕО, ФОТО)
  • Сестры из Греции бесподобно исполнили композицию Шовкет Алекперовой на азербайджанском языке (ВИДЕО, ФОТО)
  • Сестры из Греции бесподобно исполнили композицию Шовкет Алекперовой на азербайджанском языке (ВИДЕО, ФОТО)
  • Сестры из Греции бесподобно исполнили композицию Шовкет Алекперовой на азербайджанском языке (ВИДЕО, ФОТО)
  • Сестры из Греции бесподобно исполнили композицию Шовкет Алекперовой на азербайджанском языке (ВИДЕО, ФОТО)
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