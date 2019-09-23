Бахрам Багирзаде подарил большую коллекцию Корана Baku Book Center (ВИДЕО, ФОТО)

23 сентября 2019 12:21 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Заслуженный артист Азербайджана Бахрам Багирзаде подарил свою большую коллекцию Коранов Бакинскому книжному центру, сообщает Trend Life.

"Долгие годы я собирал издания Корана на разных языках, и в моей коллекции представлено более 100 экземпляров этой священной для всех мусульман книги. Но в какой-то момент я понял, что эта коллекция должна принадлежать не мне одному, в всем, кто изучает иностранные языки и хочет прочитать Коран на французском или голландском, туркменском или казахском, английском или итальянском языках. Поэтому я решил подарить свою коллекцию Baku Book Center. Они с радостью приняли моё предложение и выделили под коллекцию небольшую секцию в своей библиотеке. Начиная с завтрашнего дня все посетители, причём, не только жители Азербайджана, но и гости нашей страны, смогут читать Коран на разных языках. Отныне эти священные книги станут доступны всем, кто посещает Baku Book Center и желает приобщиться к мудрости Всевышнего", - отметил Бахрам Багирзаде.

Бахрам Багирзаде – заслуженный артист Азербайджана, член Союза художников и кинематографистов, Объединения фотографов и Общества карикатуристов, писатель, актер и режиссер, член легендарной команды КВН "Парни из Баку" – победителей ХХ века, автор более тридцати книг.

(Автор: Вугар Иманов)

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  • Бахрам Багирзаде подарил большую коллекцию Корана Baku Book Center (ВИДЕО, ФОТО)
  • Бахрам Багирзаде подарил большую коллекцию Корана Baku Book Center (ВИДЕО, ФОТО)
  • Бахрам Багирзаде подарил большую коллекцию Корана Baku Book Center (ВИДЕО, ФОТО)
  • Бахрам Багирзаде подарил большую коллекцию Корана Baku Book Center (ВИДЕО, ФОТО)
  • Бахрам Багирзаде подарил большую коллекцию Корана Baku Book Center (ВИДЕО, ФОТО)
  • Бахрам Багирзаде подарил большую коллекцию Корана Baku Book Center (ВИДЕО, ФОТО)
  • Бахрам Багирзаде подарил большую коллекцию Корана Baku Book Center (ВИДЕО, ФОТО)
  • Бахрам Багирзаде подарил большую коллекцию Корана Baku Book Center (ВИДЕО, ФОТО)
  • Бахрам Багирзаде подарил большую коллекцию Корана Baku Book Center (ВИДЕО, ФОТО)
  • Бахрам Багирзаде подарил большую коллекцию Корана Baku Book Center (ВИДЕО, ФОТО)
  • Бахрам Багирзаде подарил большую коллекцию Корана Baku Book Center (ВИДЕО, ФОТО)
  • Бахрам Багирзаде подарил большую коллекцию Корана Baku Book Center (ВИДЕО, ФОТО)
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