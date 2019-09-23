Душа Карабаха очаровала Лондон (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В представительстве Россотрудничества в Лондоне прошел вечер "Könlüm keçir Qarabağdan" (Моя душа живет в Карабахе), посвященный музыкальной культуре Карабаха, организованный Фондом Хана Шушинского при финансовой поддержке Совета господдержки НПО при Президенте Азербайджана и содействии посольства Азербайджана в Великобритании, сообщила Trend Life руководитель Фонда Бейимханым Джаванширова-Вердиева.

В мероприятии примут участие представители общественности, культуры и науки, дипломатических миссий и диаспорских организаций.

Посол Азербайджана в Великобритании Таир Тагизаде отметил значимость в деле укрепления мостов культуры между странами, пропаганды национальной культуры и искусства, донесение мировой общественности правды об азербайджанской земле Карабаха.

Бейимханым Джаванширова-Вердиева рассказала о древней азербайджанской земле Карабаха, которая богата своими историческими, материально-культурными памятниками, имеет древнюю литературу, искусство, музыкальную культуру. Карабахское ханство было создано в 1747 году Панах Али-хан Джаванширом. Население ханства состояло из тюркских азербайджанских племен Джаваншир, Ийирмидердляр, Отузикиляр, Кебирли, Бахарлы и Коланы, а также там жили малочисленные христиане – албанцы. Во многих музеях мира сегодня можно встретить различные образцы из истории, культуры и искусства Азербайджана, представленные в лице Карабахского народного творчества. Особое место в Карабахском музыкальном искусстве занимают мугамы, народные песни, танцы, ашугское творчество. Город Шуша, где родился Хан Шушинский (1901 - 1979) , с давних времен известен как музыкальный центр и прославился на все Закавказье как неисчерпаемая школа народных музыкальных талантов. Музыканты Шуши создали историю музыки Азербайджана и представили ее не только на своей родине, но и в других странах Востока. Именно поэтому Шушу называли Консерваторией Кавказа.

Было также отмечено, что на протяжении более 25 лет Шуша и Карабах оккупированы армянскими вооруженными формированиями. Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году из-за территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией Вооруженных сил Армении. В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры. Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий, до сих пор не выполняются Арменией.

Гостям была представлена концертная программа с участием народного артиста Фикрета Вердиева (тар), заслуженных артистов Тогрула Асадуллаева (кяманча), Севиндж Сарыевой и Эхтирам Гусейнова (ханенде). Для очарованных гостей прозвучали народные песни, мугам и композиции видных уроженцев Карабаха. В заключении гостям были преподнесены сувениры из Азербайджана, проведена дружеская беседа за чайным столом.

(Автор: Вугар Иманов)

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