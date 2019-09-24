Бах Востока отметил в Баку юбилей (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В зале камерной и органной музыки Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева прошел вечер в честь 75-летия известного композитора, органиста и пианиста, заслуженного артиста Азербайджана Арифа Мирзоева, сообщает Trend Life. Вечер был организован в рамках XI Международного музыкального фестиваля Узеира Гаджибейли, организованного Фондом Гейдара Алиева и Министерством культуры Азербайджана с 18 по 30 сентября.

Арифа Мирзоева в западной прессе называют «Бахом Востока». Основоположник азербайджанской религиозно-мемориальной органной и полифонической музыки, а также жертвенной музыки древнего ислама, он автор и первой в мире мусульманской траурной мессы. «Органная симфония памяти И.С.Баха» Арифа Мирзоева, а также исламская траурная месса «Январские пассионы» для хора, органа, оркестра и двух солистов, посвященная жертвам трагических январских событий 1990 года в Баку, признаны выдающимся музыкальным явлением ХХ века, а их автор (кстати, первый из деятелей культуры стран СHГ) удостоен памятной серебряной медали «Наследники Иоганна Себастьяна Баха», имеющей международный статус. Специалист в области музыки И. С. Баха, одновременно являясь пропагандистом его творчества. Дважды был номинирован на соискание Государственной премии Российской Федерации за 2000 и 2002 годы в области искусства. Член Союзов композиторов России и Азербайджана с 1979 года, член «Нового международного музыкального общества им. И. С. Баха», Германия, Лейпциг, 1994 год. Ариф Мирзоев является одним из донаторов органной Библиотеки им. Робина Лэнгли. Всемирно известный композитор уже пятнадцать лет живет в Германии, но постоянно приезжает на родину, выступает с концертами.

В этот вечер выступил известный российский органист, выпускник Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского, лауреат международных конкурсов Евгений Авраменко. Прозвучали Органная симфония №2 в память об Узеире Гаджибейли Арифа Мирзоева, классические произведения Иоганна Себастьяна Баха и других композиторов.

(Автор: Вугар Иманов)

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