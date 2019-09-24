История азербайджанской музыки (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку в Союзе композиторов Азербайджана (СКА) состоялась презентация IV тома книги "История азербайджанской музыки" видного ученого-искусствоведа, заслуженного деятеля искусств, заслуженного деятеля науки, академика Земфиры Сафаровой, сообщили Trend Life в пресс-службе СКА.

Мероприятие прошло в рамках XI Международного музыкального фестиваля Узеира Гаджибейли, организованного Фондом Гейдара Алиева и министерством культуры Азербайджана с 18 по 30 сентября.

Книга "История азербайджанской музыки" была издана на основе проекта Земфиры Сафаровой и под ее редакцией. Издание посвящено анализу и исследованию творчества азербайджанских композиторов, сформировавшихся после 50–60-х годов прошлого века.

Выступившие на мероприятии председатель СКА, народная артистка Азербайджана Фирангиз Ализаде, директор Института архитектуры и искусства Национальной академии науки Азербайджана (НАНА), доктор искусствоведческих наук, профессор Эртекин Саламзаде, секретарь СКА, заслуженный деятель искусств, профессор Земфира Гафарова, заслуженный деятель искусств, доктор искусствоведческих наук, профессор Тариэль Мамедов, заслуженный деятель искусств, профессор Хаджар Бабаева, заслуженный деятель искусств, доктор искусствоведческих наук, профессор Имруз Эфендиева, заслуженный деятель искусств доктор философии по искусствоведению, профессор Зюмрюд Дадашзаде и педагог Бакинского музыкального колледжа Рая Аббасова дали высокую оценку изданию и пожелали Земфире Сафаровой успехов в ее деятельности.

В ходе презентации вниманию гостей были представлены музыкальные композиции Агшина Ализаде, Васифа Адыгезалова и Тофига Бакиханова.

Сочинения прозвучали в исполнении хора имени Джахангира Джахангирова Азербайджанского телевидения и радио, исполнителя на таре Салеха Салахова (в сопровождении Арзу Теймуровой), лауреатов международных конкурсов, профессоров Малейки Ахадзаде (скрипка) и Фариды Гулиевой (фортепиано).

В заключение, Земфира Сафарова выразила признательность коллегам.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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