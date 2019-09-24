В Баку отметили юбилеи двух известных представителей славного рода Гаджибейли

24 сентября 2019 17:07 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Союзе композиторов Азербайджана (СКА) состоялась научно-музыковедческая конференция и концерт, посвященные 100-летию выдающегося азербайджанского композитора, народного артиста СССР и Азербайджана Солтана Гаджибекова и 70-летию заслуженного деятеля искусств Азербайджана, композитора Исмаила Гаджибекова, сообщили Trend Life в пресс-службе СКА.

Мероприятие прошло в рамках XI Международного музыкального фестиваля Узеира Гаджибейли, организованного Фондом Гейдара Алиева и министерством культуры Азербайджана с 18 по 30 сентября.

Конференцию вступительным словом открыла председатель СКА, народная артистка, профессор Фирангиз Ализаде, рассказавшая о вкладе этих двух известных представителей славного рода Гаджибейли в музыкальное искусства страны.

На конференции с докладами выступили — заслуженный учитель Азербайджана, доктор философии по искусствоведению, профессор Ульвия Иманова ("Исмаил Гаджибеков как яркий представитель азербайджанской композиторской школы"), заслуженный учитель, доктор философии по искусствоведению, профессор Адиля Юсифова ("Неизвестные страницы творчества Солтана Гаджибекова"), доктор философии по искусствоведению Нателла Искендерова ("Значение творчества Исмаила Гаджибекова в современной музыке Азербайджана").

В музыкальной части мероприятия прозвучали произведения композиторов - "Скерцо" Солтана Гаджибекова в исполнении Государственного струнного квартета в составе лауреатов международных конкурсов Джейлы Сеидовой (первая скрипка) и Солтан Мамедовой (вторая скрипка), заслуженных артистов Вахтанга Иманова (альт) и Алексея Милтыха (виолончель).

"Увертюру" Солтана Гаджибекова представил фортепианный дуэт в составе народной артистки Егяны Ахундовой и лауреата международных конкурсов Саиды Тагизаде. "Вариации на тему Каприса Паганини" Исмаила Гаджибекова прозвучали в исполнении молодого пианиста Наримана Месимова.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
История азербайджанской музыки (ФОТО)
Культура 16:25
В Баку состоялось торжественное открытие XI Международного музыкального фестиваля Узеира Гаджибейли (ФОТО)
Культура 18 сентября 21:44
В Азербайджане торжественно отмечается День национальной музыки (ФОТО)
Культура 18 сентября 14:06
В Баку прошел концерт в честь Дня национальной музыки (ФОТО)
Культура 17 сентября 15:57
Исполнительница из Парижа представит произведения азербайджанских классиков
Культура 25 июля 13:31
Мир Насими в картинах Арифа Гусейнова и музыке молодых композиторов (ФОТО)
Культура 28 июня 14:49
Лента новостей
Любовь молодых на берегу Каспия – из Тебриза в Баку (ВИДЕО)
Культура 18:15
Предприятие "Гейчай-Суд" огласило показатели экспорта фруктовых соков за 8 месяцев 2019 года
Бизнес 18:08
FAO: Наичувствительные секторы в Азербайджане - сельское хозяйство, водные ресурсы и лесоводство
Общество 18:02
В Узбекистане построят ветряную электростанцию с участием китайского инвестора
Энергетика 18:01
Центробанк Азербайджана выставит на продажу краткосрочные ноты
Финансы 17:58
Названы основные причины снижения ПИИ в Грузии (Эксклюзив)
Финансы 17:56
Генсек: ОИС всегда осуждала агрессию Армении в отношении Азербайджана
Политика 17:53
ВВС Турции продолжают полеты в воздушном пространстве Сирии
Турция 17:47
Посол: Необходимо решить нагорно-карабахский конфликт в ближайшее время
Нагорно-карабахский конфликт 17:44