В Баку отметили юбилеи двух известных представителей славного рода Гаджибейли

БАКУ /Trend Life/ - В Союзе композиторов Азербайджана (СКА) состоялась научно-музыковедческая конференция и концерт, посвященные 100-летию выдающегося азербайджанского композитора, народного артиста СССР и Азербайджана Солтана Гаджибекова и 70-летию заслуженного деятеля искусств Азербайджана, композитора Исмаила Гаджибекова, сообщили Trend Life в пресс-службе СКА.

Мероприятие прошло в рамках XI Международного музыкального фестиваля Узеира Гаджибейли, организованного Фондом Гейдара Алиева и министерством культуры Азербайджана с 18 по 30 сентября.

Конференцию вступительным словом открыла председатель СКА, народная артистка, профессор Фирангиз Ализаде, рассказавшая о вкладе этих двух известных представителей славного рода Гаджибейли в музыкальное искусства страны.

На конференции с докладами выступили — заслуженный учитель Азербайджана, доктор философии по искусствоведению, профессор Ульвия Иманова ("Исмаил Гаджибеков как яркий представитель азербайджанской композиторской школы"), заслуженный учитель, доктор философии по искусствоведению, профессор Адиля Юсифова ("Неизвестные страницы творчества Солтана Гаджибекова"), доктор философии по искусствоведению Нателла Искендерова ("Значение творчества Исмаила Гаджибекова в современной музыке Азербайджана").

В музыкальной части мероприятия прозвучали произведения композиторов - "Скерцо" Солтана Гаджибекова в исполнении Государственного струнного квартета в составе лауреатов международных конкурсов Джейлы Сеидовой (первая скрипка) и Солтан Мамедовой (вторая скрипка), заслуженных артистов Вахтанга Иманова (альт) и Алексея Милтыха (виолончель).

"Увертюру" Солтана Гаджибекова представил фортепианный дуэт в составе народной артистки Егяны Ахундовой и лауреата международных конкурсов Саиды Тагизаде. "Вариации на тему Каприса Паганини" Исмаила Гаджибекова прозвучали в исполнении молодого пианиста Наримана Месимова.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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