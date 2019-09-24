Любовь молодых на берегу Каспия – из Тебриза в Баку (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - В преддверии сольного концерта заслуженный артист Азербайджана Ягуб Зуруфчу представил клип "Dəniz" (Море), сообщает Trend Life.

"Я мог бы снять клип на новую композицию, но многие хотели, чтобы воплотил на экране именно хит "Dəniz". С новым дыханием, с новой аранжировкой, с новыми чувствами представляю свою работу. Я выражаю благодарность каждому слушателю за проявленное внимание и любовь к моему творчеству", – написал в соцсети Ягуб Зуруфчу.

Слова – Наби Хазри, музыка – Ягуб Зуруфчу, аранжировка - Алигейдар Мирзабеков, режиссер – Наиль Наибоглу.

Сольный концерт Ягуба Зуруфчу пройдет во Дворце Гейдара Алиева, 12 октября в 19.00. Цена билетов - от 20 до 90 манат. Билеты можно приобрести во всех кассах города, центрах ASAN xidmət, торговых центрах Gənclik и 28 Mall, онлайн на www.iticket.az.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az

Ягуб Зуруфчу родился 8 апреля 1956 года в Тебризе (Иран), по национальности – азербайджанец. Он стал известен еще в 7 летнем возрасте, когда исполнил на иранском телевидении популярную в те годы детскую песню "Джуджялярим". В 11 лет исполнял народные песни и произведения композиторов. В 15 лет впервые выступил на Тебризском национальном телевидении, исполнив азербайджанские песни "Evləri Var Xana-Xana", "De gülüm gəlsin ay nənə", "Dilbər". В 19 лет стал обучаться на экономическом университете Тегеранского университета, работал музыкантом в Тегеранской опере. После революции в Иране, в 1980 году с семьей эмигрировал в Германию, обучался вокалу в Гамбурге и Маями (США). Всем сердцем и душою он хотел жить в Азербайджане. В 1989 году потряс всех песней "Ayrılıq" (Расставание) о любви и разлуке, которая рассказывает о разделении северных и южных азербайджанцев после русско-иранской войны. Напомним, что в ходе Туркменчайсого мирного договора между Россией и Персией 10 февраля 1828 года, Азербайджан был разделён на Южный и Северный Азербайджан. Эта композиция "Ayrılıq" фактически стала визитной карточкой исполнителя. В 2009 году, вернувшись из США, получил гражданство Азербайджана.

(Автор: Вугар Иманов)

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