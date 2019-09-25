Азербайджанские узоры – тайны раскрывает сам зритель (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В выставочном салоне имени Ваджии Самедовой Союза художников Азербайджана (СХА) состоялось открытие выставки Али Алиева "Азербайджанские узоры", сообщает Trend Life.

В экспозиции, организованной при поддержке Министерства культуры, представлено более 80 работ – натюрмортов и пейзажей, иллюстрации и графики, показывающих красоту Азербайджана, наши традиции и этнографию. Выступившие секретарь СХА, народный художник Агали Ибрагимов, заслуженные деятели искусств Зиядхан Алиев и Рафиг Керимов, руководитель Бакинского центра искусств Рафаэль Гюльмамедов отметили самобытность художника, использование различных цветовых гам в передаче композиций, добрую ауру картин. В картинах художника отражаются цвета и формы - все играет свою роль и содержит в себе тайну, которую должен раскрыть сам зритель. Ведь слово узор – означает узреть или зреть, постигнуть суть…

Экспозиция будет представлена до 30 сентября.

(Автор: Вугар Иманов)

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