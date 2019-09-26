В Баку почтили память великого Бюльбюля (ФОТО)

26 сентября 2019 14:42 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Видные общественные деятели, известные представители культуры и науки сегодня посетили Аллею почетного захоронения, почтив память основоположника азербайджанской профессиональной вокальной школы, ученого-исследователя и педагога, общественного деятеля, народного артиста СССР, лауреата Государственной премии СССР Бюльбюля, сообщает Trend Life.

Мероприятие было посвящено 58-й годовщине со дня смерти народного артиста СССР. К памятнику были возложены цветы. В мероприятии приняли участие председатель Союза композиторов Азербайджана, народная артистка Фирангиз Ализаде, народный писатель Эльчин Эфендиев и другие. В своем выступлении сын прославленного вокалиста Бюльбюля – известный исполнитель и композитор, посол Азербайджана в России, народный артист Полад Бюльбюльоглу выразил признательность всем, кто пришел почтить память народного артиста СССР.

Было отмечено, что Бюльбюль своим неповторимым творчеством внес большой вклад в азербайджанское музыкальное искусство. Бюльбюль является одной из незаменимых личностей в национальной культуре, его имя живет в сердцах слушателей, голос и искусство радуют, являются ярким примером для молодого поколения. Азербайджанское государство всегда высоко оценивало творчество великого исполнителя - его память увековечена, в Баку воздвигнут памятник, проводится конкурс имени Бюльбюля и другие значимые мероприятия.

Бюльбюль (Муртуза Мешади Рза оглу Мамедов) родился 22 июня 1897 года в Шуше. С раннего детства он был известен своими необыкновенными музыкальными способностями, за что его стали называть Бюльбюль (в переводе с азербайджанского - "соловей"). Впоследствии это стало его сценическим псевдонимом. Музыкальное образование Бюльбюль получил в Бакинской консерватории (сейчас Бакинская музыкальная академия имени Узеира Гаджибейли) и миланском театре "Ла Скала" у Дж. Ансельми и Р. Грани. С 1920 года был солистом Азербайджанского театра оперы и балета.

Одной из главных характеристик его исполнения являлось сочетание азербайджанских народных мотивов с традициями итальянского классического оперного пения. Бюльбюль был первым исполнителем главной роли в опере Узеира Гаджибейли "Кероглу" в 1936 году. В 1932-1961 годах Бюльбюль преподавал в консерватории в Баку, с 1940 года являлся профессором. Монографии Бюльбюля по сей день используются в качестве научного пособия по азербайджанской народной музыке. Он также был первым музыкантом, составившим учебные пособия для студентов, обучающихся игре на азербайджанских народных инструментах: таре, кяманче и балабане. Скончался 26 сентября 1961 года.

(Автор: Вугар Иманов)

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  • В Баку почтили память великого Бюльбюля (ФОТО)
  • В Баку почтили память великого Бюльбюля (ФОТО)
  • В Баку почтили память великого Бюльбюля (ФОТО)
  • В Баку почтили память великого Бюльбюля (ФОТО)
  • В Баку почтили память великого Бюльбюля (ФОТО)
  • В Баку почтили память великого Бюльбюля (ФОТО)
  • В Баку почтили память великого Бюльбюля (ФОТО)
  • В Баку почтили память великого Бюльбюля (ФОТО)
  • В Баку почтили память великого Бюльбюля (ФОТО)
  • В Баку почтили память великого Бюльбюля (ФОТО)
  • В Баку почтили память великого Бюльбюля (ФОТО)
  • В Баку почтили память великого Бюльбюля (ФОТО)
  • В Баку почтили память великого Бюльбюля (ФОТО)
  • В Баку почтили память великого Бюльбюля (ФОТО)
  • В Баку почтили память великого Бюльбюля (ФОТО)
  • В Баку почтили память великого Бюльбюля (ФОТО)
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