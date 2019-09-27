Как из Азербайджана эмигрировать в Германию - удивительная история героя (ВИДЕО, ФОТО)

27 сентября 2019 13:13 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В кинотеатре премиум-класса CinemaPlus в торговом центре Gənclik Mall состоялся гала-вечер фильма "Прощай, Шмидт!" (Əlvida, Şmidt!), сообщает Trend Life.

Среди гостей вечера была творческая команда фильма, актёры, режиссёры, представители СМИ и блоггеры.

Фильм снят в жанре трагикомедии по заказу Министерства культуры Азербайджана в студии Mozalan и первого научно-популярного издательства YOL. На открытии вечера творческий коллектив поделился впечатлениями о работе над картиной, которая посвящена 200-летию переселения этнических немцев в Азербайджан, отражает темы дружбы, любви к родине, мультикультурализма.

Режиссер и продюсер фильма - Али-Саттар Гулиев, автор сценария - Рустам Бабазаде, оператор – Надир Мехтиев, второй режиссер – Акиф Рустамов, художник – Азиз Мамедов, композитор - Исфар Сарабский, исполнительный продюсер – Тарлан Бабаев, художественный руководитель - Лала Кязымова. Главные роли играют заслуженный артист Расим Джафаров, актёр Азер Айдемир и актриса Тбилисского государственного академического русского драматического театра Мариам Кития. В ролях - народные артисты Расим Балаев, Рафиг Алиев, Гурбан Исмайлов, Шамиль Сулейманлы, заслуженная артистка Земфира Садыгова, актриса Гюнель Мамедова, Алихан Раджабов и другие.

Фильм рассказывает о родившемся в Азербайджане немце Эмиле Шмидте, который находит здесь свое счастье и любовь. События фильма происходят в Гёйгёле (ранее – Еленендорф - немецкое поселение, основанное в 1819 году в Азербайджане переселенцами из немецкой Швабии). Эмиль Шмидт мечтает эмигрировать на историческую родину в Германию, ежемесячно забрасывая посольство ФРГ официальными запросами. Но не все так просто, как казалось ему в самом начале. Его принимают, но лишь в кабинеты. Его слышат, но не слушают. Ему сочувствуют, но не помогают...Удивительная история героя этой картины разделит с нами осеннюю грусть и солнечную радость, разрешит нам переживать за его судьбу и помолчать о смысле жизни. Что может быть выше человеческих ценностей, любви и свободы? Что может быть ближе нам, чем Родина? Что может быть главнее для человека, жизнь которого может оборваться в любой момент?

Поддержку в организации мероприятия оказали Cinema Distribution и Cinemazadeh. Ранее гала-вечер был проведен в CinemaPlus Amburan Mall и Киноцентре "Низами"

(Автор: Вугар Иманов)

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  • Как из Азербайджана эмигрировать в Германию - удивительная история героя (ВИДЕО, ФОТО)
  • Как из Азербайджана эмигрировать в Германию - удивительная история героя (ВИДЕО, ФОТО)
  • Как из Азербайджана эмигрировать в Германию - удивительная история героя (ВИДЕО, ФОТО)
  • Как из Азербайджана эмигрировать в Германию - удивительная история героя (ВИДЕО, ФОТО)
  • Как из Азербайджана эмигрировать в Германию - удивительная история героя (ВИДЕО, ФОТО)
  • Как из Азербайджана эмигрировать в Германию - удивительная история героя (ВИДЕО, ФОТО)
  • Как из Азербайджана эмигрировать в Германию - удивительная история героя (ВИДЕО, ФОТО)
  • Как из Азербайджана эмигрировать в Германию - удивительная история героя (ВИДЕО, ФОТО)
  • Как из Азербайджана эмигрировать в Германию - удивительная история героя (ВИДЕО, ФОТО)
  • Как из Азербайджана эмигрировать в Германию - удивительная история героя (ВИДЕО, ФОТО)
  • Как из Азербайджана эмигрировать в Германию - удивительная история героя (ВИДЕО, ФОТО)
  • Как из Азербайджана эмигрировать в Германию - удивительная история героя (ВИДЕО, ФОТО)
  • Как из Азербайджана эмигрировать в Германию - удивительная история героя (ВИДЕО, ФОТО)
  • Как из Азербайджана эмигрировать в Германию - удивительная история героя (ВИДЕО, ФОТО)
  • Как из Азербайджана эмигрировать в Германию - удивительная история героя (ВИДЕО, ФОТО)
  • Как из Азербайджана эмигрировать в Германию - удивительная история героя (ВИДЕО, ФОТО)
  • Как из Азербайджана эмигрировать в Германию - удивительная история героя (ВИДЕО, ФОТО)
  • Как из Азербайджана эмигрировать в Германию - удивительная история героя (ВИДЕО, ФОТО)
  • Как из Азербайджана эмигрировать в Германию - удивительная история героя (ВИДЕО, ФОТО)
  • Как из Азербайджана эмигрировать в Германию - удивительная история героя (ВИДЕО, ФОТО)
  • Как из Азербайджана эмигрировать в Германию - удивительная история героя (ВИДЕО, ФОТО)
  • Как из Азербайджана эмигрировать в Германию - удивительная история героя (ВИДЕО, ФОТО)
  • Как из Азербайджана эмигрировать в Германию - удивительная история героя (ВИДЕО, ФОТО)
  • Как из Азербайджана эмигрировать в Германию - удивительная история героя (ВИДЕО, ФОТО)
  • Как из Азербайджана эмигрировать в Германию - удивительная история героя (ВИДЕО, ФОТО)
  • Как из Азербайджана эмигрировать в Германию - удивительная история героя (ВИДЕО, ФОТО)
  • Как из Азербайджана эмигрировать в Германию - удивительная история героя (ВИДЕО, ФОТО)
  • Как из Азербайджана эмигрировать в Германию - удивительная история героя (ВИДЕО, ФОТО)
  • Как из Азербайджана эмигрировать в Германию - удивительная история героя (ВИДЕО, ФОТО)
  • Как из Азербайджана эмигрировать в Германию - удивительная история героя (ВИДЕО, ФОТО)
  • Как из Азербайджана эмигрировать в Германию - удивительная история героя (ВИДЕО, ФОТО)
  • Как из Азербайджана эмигрировать в Германию - удивительная история героя (ВИДЕО, ФОТО)
  • Как из Азербайджана эмигрировать в Германию - удивительная история героя (ВИДЕО, ФОТО)
  • Как из Азербайджана эмигрировать в Германию - удивительная история героя (ВИДЕО, ФОТО)
  • Как из Азербайджана эмигрировать в Германию - удивительная история героя (ВИДЕО, ФОТО)
  • Как из Азербайджана эмигрировать в Германию - удивительная история героя (ВИДЕО, ФОТО)
  • Как из Азербайджана эмигрировать в Германию - удивительная история героя (ВИДЕО, ФОТО)
  • Как из Азербайджана эмигрировать в Германию - удивительная история героя (ВИДЕО, ФОТО)
  • Как из Азербайджана эмигрировать в Германию - удивительная история героя (ВИДЕО, ФОТО)
  • Как из Азербайджана эмигрировать в Германию - удивительная история героя (ВИДЕО, ФОТО)
  • Как из Азербайджана эмигрировать в Германию - удивительная история героя (ВИДЕО, ФОТО)
  • Как из Азербайджана эмигрировать в Германию - удивительная история героя (ВИДЕО, ФОТО)
  • Как из Азербайджана эмигрировать в Германию - удивительная история героя (ВИДЕО, ФОТО)
  • Как из Азербайджана эмигрировать в Германию - удивительная история героя (ВИДЕО, ФОТО)
  • Как из Азербайджана эмигрировать в Германию - удивительная история героя (ВИДЕО, ФОТО)
  • Как из Азербайджана эмигрировать в Германию - удивительная история героя (ВИДЕО, ФОТО)
  • Как из Азербайджана эмигрировать в Германию - удивительная история героя (ВИДЕО, ФОТО)
  • Как из Азербайджана эмигрировать в Германию - удивительная история героя (ВИДЕО, ФОТО)
  • Как из Азербайджана эмигрировать в Германию - удивительная история героя (ВИДЕО, ФОТО)
  • Как из Азербайджана эмигрировать в Германию - удивительная история героя (ВИДЕО, ФОТО)
  • Как из Азербайджана эмигрировать в Германию - удивительная история героя (ВИДЕО, ФОТО)
  • Как из Азербайджана эмигрировать в Германию - удивительная история героя (ВИДЕО, ФОТО)
  • Как из Азербайджана эмигрировать в Германию - удивительная история героя (ВИДЕО, ФОТО)
  • Как из Азербайджана эмигрировать в Германию - удивительная история героя (ВИДЕО, ФОТО)
  • Как из Азербайджана эмигрировать в Германию - удивительная история героя (ВИДЕО, ФОТО)
  • Как из Азербайджана эмигрировать в Германию - удивительная история героя (ВИДЕО, ФОТО)
  • Как из Азербайджана эмигрировать в Германию - удивительная история героя (ВИДЕО, ФОТО)
  • Как из Азербайджана эмигрировать в Германию - удивительная история героя (ВИДЕО, ФОТО)
  • Как из Азербайджана эмигрировать в Германию - удивительная история героя (ВИДЕО, ФОТО)
  • Как из Азербайджана эмигрировать в Германию - удивительная история героя (ВИДЕО, ФОТО)
  • Как из Азербайджана эмигрировать в Германию - удивительная история героя (ВИДЕО, ФОТО)
  • Как из Азербайджана эмигрировать в Германию - удивительная история героя (ВИДЕО, ФОТО)
  • Как из Азербайджана эмигрировать в Германию - удивительная история героя (ВИДЕО, ФОТО)
  • Как из Азербайджана эмигрировать в Германию - удивительная история героя (ВИДЕО, ФОТО)
  • Как из Азербайджана эмигрировать в Германию - удивительная история героя (ВИДЕО, ФОТО)
  • Как из Азербайджана эмигрировать в Германию - удивительная история героя (ВИДЕО, ФОТО)
  • Как из Азербайджана эмигрировать в Германию - удивительная история героя (ВИДЕО, ФОТО)
  • Как из Азербайджана эмигрировать в Германию - удивительная история героя (ВИДЕО, ФОТО)
  • Как из Азербайджана эмигрировать в Германию - удивительная история героя (ВИДЕО, ФОТО)
  • Как из Азербайджана эмигрировать в Германию - удивительная история героя (ВИДЕО, ФОТО)
  • Как из Азербайджана эмигрировать в Германию - удивительная история героя (ВИДЕО, ФОТО)
  • Как из Азербайджана эмигрировать в Германию - удивительная история героя (ВИДЕО, ФОТО)
  • Как из Азербайджана эмигрировать в Германию - удивительная история героя (ВИДЕО, ФОТО)
  • Как из Азербайджана эмигрировать в Германию - удивительная история героя (ВИДЕО, ФОТО)
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