Народная артистка России Ирина Муравьева затеет "Женитьбу" в Баку (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - На сцене Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна в Баку 16 и 17 ноября состоятся гастроли Государственного академического Малого театра России со спектаклем "Женитьба" по пьесе Николая Гоголя, сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

Спектакль в постановке народного артиста СССР, лауреата Государственных премий России Юрия Соломина будет представлен с участием звезд российского театра и кино, народных артистов России Ирины Муравьевой, Людмилы Поляковой, Валерия Афанасьева и других известных актеров.

Комедию о разборчивой невесте и ее непутевых женихах Юрий Соломин вернул на сцену Малого театра спустя сто лет. Главную роль Агафьи Тихоновны, вопреки традиции делать героиню немолодой и полнотелой, Соломин отдал совсем юной Карине Саханенко. Невеста получилась молодая и страстно желающая выйти замуж повыгодней, закрыв глаза на возраст и недостатки претендентов. Людмила Полякова играет тетку невесты, а Ирина Муравьева – заматерелую сваху Фёклу Ивановну. "Жениться или не жениться" – сложнейший для главного героя Подколёсина вопрос, который за него пытается решить его энергичный друг Кочкарёв в исполнении Александра Вершинина. Чем закончатся всеобщие старания и хлопоты, предугадать трудно, если не знать заранее сюжета.

Юрий Соломин шутит, что "Женитьбу" мечтал поставить с детства. Несколько раз брался и откладывал. И вот, наконец, художественный руководитель Малого воплотил свою мечту – поставил комедию Гоголя.

Гастроли Малого театра состоятся в рамках программы "Большие гастроли, Зарубежной программы" Федерального центра поддержки гастрольной деятельности министерства культуры России и при поддержке министерства культуры Азербайджана.



Билеты продаются в кассе театра, централизованных кассах города, а также онлайн на www.iticket.az. Телефоны для справок: +99412 493-00-63 , +99450 856-01-02

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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