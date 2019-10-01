Азербайджанцы рассказали о проклятии короля Англии (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский государственный театр YUĞ открыл новый театральный сезон премьерой спектакля "Lənət" ("Проклятие"), поставленного по пьесе Уильяма Шекспира "Ричард III", сообщает Trend Life.

На мероприятии присутствовали министр культуры Азербайджана Абульфас Гараев, видные деятели культуры и искусства, многочисленные поклонники театрального искусства.

Спектакль подготовлен по заказу министерства культуры, постановщиком выступил болгарский режиссер Христо Стойчев. Режиссер спектакля – Гюнай Саттарова, композитор – заслуженный деятель искусств Сардар Фараджев, художник-постановщик - Ольга Босева (Болгария), художник по костюмам – Саадетхан Рамин, ассистент режиссера – Гюнель Сафарова. Пьесу на азербайджанский язык перевел актер театра, народный артист Видади Гасанов. Постановка по пьесе Уильяма Шекспира "Ричард III" представлена в новой сценографии.

"Ричард III" - историческая пьеса Уильяма Шекспира, написанная приблизительно в 1591 году, которая повествует о приходе к власти и недолгом правлении короля Англии Ричарда III.

Роли исполнили заслуженная артистка Сонаханым Микаилова (Маргарита), актеры Вугар Гаджиев (Ричард), Зюмрюд Гасымова (Королева Елизавета), Эльгюн Гамидов (Бекингем), Натаван Гейбани (мать Ричарда).

Спектакль был принят зрителями с большим интересом, гости показа поздравили коллектив театра YUĞ с успешным открытием сезона.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.