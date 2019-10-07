В Баку откроется школа фотографии

БАКУ /Trend Life/ - В галерее Art Tower в Ичеришехер девятого октября состоится открытие выставки работ азербайджанского фотографа Александра Карягина под названием "Azərbaycan mənzərələri" ("Пейзажи Азербайджана"), сообщили Trend Life организаторы экспозиции.

Мероприятие пройдет при организационной поддержке Управления государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" и НПО Arts Council Azerbaijan.

Также в этот день пройдет официальное открытие школы фотографии, которая будет действовать в галерее Art Tower. Задачи школы - обучить любителей этого вида искусства основам фотографии, увеличить интерес к фотоискусству, подготовить профессиональных мастеров этого жанра.

Отметим, что работы Александра Карягина мастерски отображают красоту природы Азербайджана, позволяют ближе познакомиться с регионами и городами страны.

Экспозиция будет открыта до 12 октября с 11:00-17:00

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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