Азербайджанский танцор стал победителем Всероссийского фестиваля Solo Star 2019 (ВИДЕО, ФОТО)

8 октября 2019 17:36 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский танцор, лауреат международных конкурсов Фарид Казаков стал победителем Всероссийский фестиваль театрального мастерства Solo Star 2019 в номинации "модерн" (взрослые, соло-мужчины), сообщил Trend Life танцор.

Сольные участники и танцевальные дуэты от 8 до 58 лет соревновались во всех жанрах хореографии - танцевальное шоу, эстрадный танец, джаз, модерн, классический танец, деми классика, народный танец, стилизованный танец, стрит-шоу, акробатический танец, черлидинг, степ, латина-шоу.

Фарид Казаков выступил с номером "Со временем всё проходит", с которым в апреле этого года стал обладателем гран-при Международного конкурса "Кремлёвские звёзды" в России. Фарид Казаков также является главным тренером Международной академии гимнастики (МАГ), акробатики и танца "SanSara", Бакинской школы гимнастики и танца "Zabradance". Пятеро его воспитанников также заняли призовые места на Solo Star 2019.

"Участников было настолько много, что соревнование длилось с раннего утра до позднего вечера. Мои дети - это мой воздух! Это моя семья! Я их очень люблю! Это было их первое выступление в новом сезоне и принесло хорошие результаты", - сказал Фарид Казаков, отметив, что очень горд тем, что в очередной раз принес стране победу, и будет продолжать и дальше радовать всех почитателей своего творчества, гордо вознося флаг Азербайджана на пьедестал победы.

(Автор: Вугар Иманов)

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  • Азербайджанский танцор стал победителем Всероссийского фестиваля Solo Star 2019 (ВИДЕО, ФОТО)
  • Азербайджанский танцор стал победителем Всероссийского фестиваля Solo Star 2019 (ВИДЕО, ФОТО)
  • Азербайджанский танцор стал победителем Всероссийского фестиваля Solo Star 2019 (ВИДЕО, ФОТО)
  • Азербайджанский танцор стал победителем Всероссийского фестиваля Solo Star 2019 (ВИДЕО, ФОТО)
  • Азербайджанский танцор стал победителем Всероссийского фестиваля Solo Star 2019 (ВИДЕО, ФОТО)
  • Азербайджанский танцор стал победителем Всероссийского фестиваля Solo Star 2019 (ВИДЕО, ФОТО)
  • Азербайджанский танцор стал победителем Всероссийского фестиваля Solo Star 2019 (ВИДЕО, ФОТО)
  • Азербайджанский танцор стал победителем Всероссийского фестиваля Solo Star 2019 (ВИДЕО, ФОТО)
  • Азербайджанский танцор стал победителем Всероссийского фестиваля Solo Star 2019 (ВИДЕО, ФОТО)
  • Азербайджанский танцор стал победителем Всероссийского фестиваля Solo Star 2019 (ВИДЕО, ФОТО)
  • Азербайджанский танцор стал победителем Всероссийского фестиваля Solo Star 2019 (ВИДЕО, ФОТО)
  • Азербайджанский танцор стал победителем Всероссийского фестиваля Solo Star 2019 (ВИДЕО, ФОТО)
  • Азербайджанский танцор стал победителем Всероссийского фестиваля Solo Star 2019 (ВИДЕО, ФОТО)
  • Азербайджанский танцор стал победителем Всероссийского фестиваля Solo Star 2019 (ВИДЕО, ФОТО)
  • Азербайджанский танцор стал победителем Всероссийского фестиваля Solo Star 2019 (ВИДЕО, ФОТО)
  • Азербайджанский танцор стал победителем Всероссийского фестиваля Solo Star 2019 (ВИДЕО, ФОТО)
  • Азербайджанский танцор стал победителем Всероссийского фестиваля Solo Star 2019 (ВИДЕО, ФОТО)
  • Азербайджанский танцор стал победителем Всероссийского фестиваля Solo Star 2019 (ВИДЕО, ФОТО)
  • Азербайджанский танцор стал победителем Всероссийского фестиваля Solo Star 2019 (ВИДЕО, ФОТО)
  • Азербайджанский танцор стал победителем Всероссийского фестиваля Solo Star 2019 (ВИДЕО, ФОТО)
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