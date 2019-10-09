Абульфас Гараев провел встречу с представителями Творческих и культурных индустрий (ФОТО)

9 октября 2019 19:48 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском национальном музее ковра состоялась встреча министра культуры Азербайджана Абульфаса Гараева с руководителями, продюсерами и специалистами ведущих компаний, функционирующих в областях (музыки, дизайна, архитектуры, моды, ремесла, изобразительного искусства, кино, видео, фотоискусства, литературы и публицистики, рекламы, телерадиовещания, игр и креативных технологий) Творческих и культурных индустрий (ТКИ), сообщили Trend Life в пресс-службе ведомства.

Приветствуя участников, Абульфас Гараев дал информацию о деятельности и перспективных планах развития ТКИ в Азербайджане и сказал, что целью встречи является обмен мнениями с представителями ТКИ, создание среды сотрудничества и реализация совместных проектов развития в будущем.

Заместитель главы аппарата министерства культуры, заведующий отделом по вопросам международного сотрудничества и инновационного развития Васиф Эйваззаде выступил с презентацией «Творческие и культурные индустрии», приведя пример роль и значение этих отраслей в экономике и отдельных стран. В презентации также была представлена информация о потенциале и текущих проблемах существующих в ТКИ в Азербайджане, о мероприятиях, предпринимаемых министерством, и планах на будущее.

После презентации министр Абульфас Гараев выступил с речью о потенциальных возможностях для ТКИ в стране, текущей деятельности и будущих планах в направлении развития ТКИ. Министр подчеркнул важность развития ТКИ для диверсификации экономики и развития ненефтяного сектора Азербайджана, осуществляемой под руководством Президента ИльхамаАлиева.

Участники встречи также выступили на эту тему, озвучив свои мнения и предложения. Министр Абульфас Гараев отметил, что эти предложения будут учтены в процессе разработки "Стратегической дорожной карты по развитию Творческих и культурных индустрий в Азербайджане на 2020-2030 годы".

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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  • Абульфас Гараев провел встречу с представителями Творческих и культурных индустрий (ФОТО)
  • Абульфас Гараев провел встречу с представителями Творческих и культурных индустрий (ФОТО)
  • Абульфас Гараев провел встречу с представителями Творческих и культурных индустрий (ФОТО)
  • Абульфас Гараев провел встречу с представителями Творческих и культурных индустрий (ФОТО)
  • Абульфас Гараев провел встречу с представителями Творческих и культурных индустрий (ФОТО)
  • Абульфас Гараев провел встречу с представителями Творческих и культурных индустрий (ФОТО)
  • Абульфас Гараев провел встречу с представителями Творческих и культурных индустрий (ФОТО)
  • Абульфас Гараев провел встречу с представителями Творческих и культурных индустрий (ФОТО)
  • Абульфас Гараев провел встречу с представителями Творческих и культурных индустрий (ФОТО)
  • Абульфас Гараев провел встречу с представителями Творческих и культурных индустрий (ФОТО)
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