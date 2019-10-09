Сахиб Пашазаде примет участие в Международном фестивале "Московский форум"

БАКУ /Trend Life/ - Заслуженный артист Азербайджана, исполнитель на таре Сахиб Пашазаде примет участие в XVI Международном музыкальном фестивале "Московский форум", сообщает Trend Life со ссылкой на сайт мероприятия.

Фестиваль пройдет 22–27 октября. Один из самых известных российских фестивалей современной музыки - "Московский форум" - перезапускается как музыкально-дискуссионная платформа. "Московский форум" позиционирует себя как рабочее пространство для современной музыки и серьезных эстетических диспутов. Непосредственно в концертных залах музыка будет перемежаться с полемикой композиторов, артистов и известных философов-теоретиков современного искусства.

Фестиваль пройдет при поддержке Австрийского культурного форума в Москве, Национального фонда поддержки правообладателей (Россия), Итальянского института культуры в Москве, Министерства культуры Азербайджана

Сахиб Пашазаде родился в 1980 году в Баку. С отличием окончил Азербайджанскую национальную консерваторию. Лауреат и победитель многих республиканских и международных конкурсов. Сахиб Пашазаде выступал в качестве солиста во многих странах мира - Франции, Италии, Великобритании, Швеции, Швейцарии, США, Канаде, Японии, Бразилии, Аргентине и других.

(Автор: Джани Бабаева)

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