В Баку и Гяндже стартовал второй Фестиваль азербайджанских народных песен (ФОТО)

10 октября 2019 14:20 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку и Гяндже стартовал второй Фестиваль азербайджанских народных песен, сообщает Trend Life.

Фестиваль, который направлен на пропаганду национально-духовных ценностей, реализуется Mədəniyyət TV Азербайджанского телевидения при поддержке Министерства культуры Азербайджана и содействии Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), Азербайджанской национальной консерватории, Международного центра мугама, Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева, Научно-методического центра повышения квалификации при минкультуре, Института фольклора НАНА.

На открытии в Международном центре мугама художественный руководитель фестиваля, заслуженный артист, директор Mədəniyyət TV Рамиль Гасымов отметил, что цель проекта – представить вниманию слушателей народные песни, входящие в Золотой фонд радио, а также редкие композиции народного творчества и песни, которые передаются из поколения в поколение в регионах страны.

В концертной программе в сопровождении ансамбля народных инструментов “Xatirə” имени Ахсана Дадашова (художественный руководитель - народный артист Адиль Багиров) Азербайджанского телевидения и радио выступили народные артисты Теймур Мустафаев, Забит Набизаде, заслуженные артисты Тахмираз Ширинов, Гюлюстан Алиева, Бести Севдиева, Севиндж Сарыева и другие.

В Гянджинской государственной филармонии состоялось выступление коллектива “Qədim Ozan” Гёйгёльского государственного ансамбля песни и танца и народной артистки Шахназ Гашимовой.

В рамках фестиваля состоится научный симпозиум с участием музыковедов, занимающихся изучением народных песен, пройдут выступления ансамблей народных инструментов, вокальные вечера. Наряду с известными музыкантами, также выступят молодые профессиональные исполнители. Главный координатор фестиваля – Бахруз Нифталиев, координатор – доктор философии по искусствоведению Саадат Тахмиразгызы, музыкальный редактор – Риад Гулиев, редактор – Нурай Алиева.

Фестиваль продлится до 13 октября.

(Автор: Вугар Иманов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

  • В Баку и Гяндже стартовал второй Фестиваль азербайджанских народных песен (ФОТО)
  • В Баку и Гяндже стартовал второй Фестиваль азербайджанских народных песен (ФОТО)
  • В Баку и Гяндже стартовал второй Фестиваль азербайджанских народных песен (ФОТО)
  • В Баку и Гяндже стартовал второй Фестиваль азербайджанских народных песен (ФОТО)
  • В Баку и Гяндже стартовал второй Фестиваль азербайджанских народных песен (ФОТО)
  • В Баку и Гяндже стартовал второй Фестиваль азербайджанских народных песен (ФОТО)
  • В Баку и Гяндже стартовал второй Фестиваль азербайджанских народных песен (ФОТО)
  • В Баку и Гяндже стартовал второй Фестиваль азербайджанских народных песен (ФОТО)
  • В Баку и Гяндже стартовал второй Фестиваль азербайджанских народных песен (ФОТО)
  • В Баку и Гяндже стартовал второй Фестиваль азербайджанских народных песен (ФОТО)
  • В Баку и Гяндже стартовал второй Фестиваль азербайджанских народных песен (ФОТО)
  • В Баку и Гяндже стартовал второй Фестиваль азербайджанских народных песен (ФОТО)
  • В Баку и Гяндже стартовал второй Фестиваль азербайджанских народных песен (ФОТО)
  • В Баку и Гяндже стартовал второй Фестиваль азербайджанских народных песен (ФОТО)
  • В Баку и Гяндже стартовал второй Фестиваль азербайджанских народных песен (ФОТО)
  • В Баку и Гяндже стартовал второй Фестиваль азербайджанских народных песен (ФОТО)
Новости по теме
Президент и глава МИД Кыргызстана примут участие в саммите Тюркского совета в Баку
Кыргызстан 14:58
В Баку стартует второй Фестиваль азербайджанских народных песен
Культура 9 октября 11:12
Пожар в ТЦ "Бина" потушен (Обновлено)
Происшествия 8 октября 04:12
Президент Узбекистана примет участие в саммите Тюркского совета в Азербайджане
Бизнес 7 октября 14:30
Lufthanza объявила Баку «Городом месяца»
Общество 7 октября 13:40
В Гяндже впервые пройдет День детской моды Kids Fashion 2019 (ВИДЕО)
Стиль 5 октября 15:19
Лента новостей
В Баку отмечается 10-летний юбилей открытия Дома русской книги (ФОТО)
Политика 15:21
В Баку начались работы по созданию семикилометровой велосипедной дорожки (ФОТО)
ИКТ 15:20
Названы самые перспективные продукты для освоения в Узбекистане
Бизнес 15:08
В Баку при поддержке AZANS прошла конференция Digital Transformation Day (ФОТО)
Бизнес 15:02
Президент и глава МИД Кыргызстана примут участие в саммите Тюркского совета в Баку
Кыргызстан 14:58
Агентство МСБ призвало туристические компании к тесному государственно-частному партнерству (ФОТО)
Туризм 14:56
Али Ахмедов: Пока не урегулирован конфликт, основной объединяющей идеей должно быть «Карабах – это Азербайджан!»
Политика 14:54
Турция добьется полной победы над террористами на севере Сирии – Эрдоган
Турция 14:53
Турция может перенаправить 3,6 миллиона сирийских беженцев в страны ЕС
Турция 14:40