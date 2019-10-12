Дни России в Азербайджане. А какие девушки плывут, словно лебедушки, по сцене! (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку во Дворце Гейдара Алиева прошел концерт Государственного академического хореографического ансамбля «Берёзка» имени Надежды Надеждиной, сообщает Trend Life. Вечер прошел в рамках Дней культуры России в Азербайджане при содействии Министерства культуры Азербайджана.

На открытии посол России в Азербайджане Михаил Бочарников подчеркнул высокий уровень добрососедских и дружеских отношений между странами, активно развивающееся сотрудничество во всех сферах жизнедеятельности. Посол зачитал приветственное письмо министра культуры России Владимира Мединского, отметив, что такие мероприятия служат дальнейшему налаживанию мостов культуры между народами. Было рассказано об истории и творческой деятельности ансамбля «Берёзка», который стал своеобразным брендом России.

Ансамбль русского народного танца «Берёзка» был создан в 1948 году балетмейстером и хореографом Надеждой Надеждиной, имя которой коллектив носит с июня 2000 года. Народная артистка СССР, лауреат Государственной премии СССР Надежда Надеждина более трёх десятилетий была художественным руководителем ансамбля, а после её смерти в 1979 году коллектив возглавила ведущая солистка «Берёзки» народная артистка СССР Мира Кольцова. 23 декабря 2006 года ансамбль принят в ведение Управления делами Президента Российской Федерации. В своем творчестве Надежда Сергеевна привила классическому танцу поэзию старинного хоровода, соединила прошлое с настоящим. Сочиненный ею девичий хоровод на тему русской народной песни «Во поле березонька стояла» вот уже семь десятков лет завораживает зрителей своим диковинным, «плывущим» шагом, создающим впечатление, что девушки стоят на месте, а сцена под ними вращается. На глазах зрителя целая березовая роща вдруг оживает и предстает в торжественно величавом параде. Композиции «Березка», «Карусель», «Прялица», «На осенней ярмарке», «Лебедушка», «Сибирская сюита», «Сударушка» и многие другие стали настоящими хореографическими новеллами. «А какие девушки плывут, словно лебедушки, по сцене! Все как на подбор, статные, красивые, улыбчивые и ясноглазые», - говорят про яркие выступления коллектива. В коллектив позднее были приглашены мужчины-танцоры, и также появился свой оркестр народных инструментов. Коллективу восторженно аплодировали на всех континентах планеты. Так произошло и в Баку.

В Международном центре мугама также прошла дискуссионная площадка на тему «Россия-Азербайджан. Роль межкультурного диалога в сохранении культуры и традиций народов». Принявшие участие в дискуссиях заместитель министра культуры Азербайджана Севда Мамедалиева, советник министра культуры Российской Федерации Михаил Кожемякин и другие отметили важность дальнейшего объединения усилий в деле укрепления толерантности и мультикультурализма между народами, вопросов сохранения культуры и традиций различных народов, реализации совместных проектов. В фойе была представлена выставка работ мастеров народного прикладного искусства Дагестана, гостям была представлена концертная программой с участием Государственного академического ансамбля народного танца имени Файзи Гаскарова из Башкортостана, ансамбля народной песни «Золотой ручей» из Коми, танцевальной группы «Домино» из Тамбова и хора Чылтыш Таннагашевой из Кемерово. Одним из интересных моментов стало исполнение в концертной программе композиций легендарных азербайджанских исполнителей Рашида Бейбутова и Муслима Магомаева.

13 октября в Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева пройдет концерт известного пианиста, солиста Московской государственной филармонии, народного артиста и лауреата Государственной премии России Николая Луганского.

(Автор: Вугар Иманов)

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