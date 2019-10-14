Новый клип MoscowBoys - сюрприз для фестиваля M.A.P. в Баку (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - "Новый клип MoscowBoys! Любимые мелодии советского времени в одной композиции на фоне красот отреставрированной ВДНХ. Сразу отвечаем друзьям из Баку: да, в клипе звучит музыка Узеира Гаджибейли из оперетты "Аршын мал алан". Мы обещали сюрприз для фестиваля в Баку. Нет, это не он! Увидите и услышите уже 19 октября!", - написали на своей странице MoscowBoys.

Проект MoscowBoys будет представлен в рамках третьего Международного театрального фестиваля M.A.P., который проходит в Баку с 10 по 20 октября. Фестиваль организован Пространством современного искусства YARAT при партнерской поддержке компании Bakcell. Художественный руководитель – Кямран Шахмардан.

MoscowBoys будет представлен 19 октября в 20.00 на сцене Азербайджанского государственного академического национального драматического театра. MoscowBoys – проект крупнейшего частного театра России – Театра Ателье (продюсерская компания "Независимый театральный проект"). Создатель и руководитель - продюсер Эльшан Мамедов, родом из Баку.

"Баку – мой родной город. Азербайджан – очень музыкальная страна, тем важнее для меня привезти на фестиваль в Баку именно музыкальный спектакль, – мне кажется, что там он будет оценен, как нигде. В Азербайджане великая музыкальная культура – и классическая, и симфоническая, и национальная, и даже джазовая. Культ музыки пронизывает всё. Очень хочется, чтобы на спектакль пришли те, кто сможет оценить вложенный в него труд. Наш спектакль прекрасно укладывается в концепцию бакинского фестиваля- театр должен быть разножанровым, без границ. Наши ребята играют вживую, а не под фонограмму. Многие люди, в том числе музыканты классической школы, просто не верят, что такое возможно. Специалистов смущает, в частности, то, что от инструментов наших исполнителей не отходит никаких проводов. Секрет прост: один подмосковный «Кулибин» придумал для нас маленькие звукосниматели, которые идеально передают звук на пульт. Этот пульт может менять звучание инструментов, и в тот момент, когда ребята начинают играть, к примеру, «битлов», наш звукорежиссёр делает так, что скрипка начинает звучать, как гитара. Но играют-то они сами!", - сказал ранее в интервью Эльшан Мамедов.

(Автор: Вугар Иманов)

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