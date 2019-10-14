Как азербайджанец в Москве готовил шашлык – без мяса и шампуров, без огня и дров (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - На сцене Учебного театра института им. Бориса Щукина прошел концерт «Как стать артистом», сыгранный студентами азербайджанского курса.

У легендарного театрального института в этом году юбилей. 105 лет назад молодые артисты, набранные Евгением Вахтанговым, поставили свой первый спектакль, который с треском провалился. Студенты с ужасом ждали появления педагога. Он ворвался радостный и произнес знаменитую фразу: «Поздравляю, вы провалились. Будем учиться!». Этой дорогой – учебы, знания, постоянного труда – прошли все великие актеры, и сегодня по ней идут ребята национального курса, который был набран три года назад в Азербайджане. Недавно в Учебном театре Щуки они показали публике класс-концерт под названием «Как стать артистом».

Название неслучайно: программа состояла из учебных упражнений, которые ребята вместе с педагогами превратили в концертные номера. Публика в зале – друзья студентов, приглашенные гости, просто любители театра, которые с удовольствием ходят посмотреть на будущих звезд. Перед началом глава курса, заведующий кафедрой режиссуры Михаил Борисов сказал, что зрителям сегодня придется выступить не только в роли зрителей, но и строгого жюри – которое на поверку оказалось не таким и строгим: уж очень обаятельными, умными, умелыми оказались молодые артисты.

Вот упражнение на память физических действий: каждый студент делает это сначала с предметами, потом их убирают, и он должен точно воспроизвести мышцами те усилия, которые необходимы для проведения разных действий. На сцене Абдулла Исмайлов готовил шашлык – без мяса и шампуров, без огня и дров, но глядя на его движения, зрители чувствовали аромат дыма, запах специй, жмурились от луковых слез. Упражнение на молчание – еще одна важная часть обучения, на которой был построен этюд «Посылка из родного Баку». Абдулла Исмайлов так сыграл его, что у некоторых зрителей, по их признаниям, ком подкатил к горлу. Этот же студент покорил зал навыками художественного чтения текста, прочитав отрывок из повести Нодара Думбадзе «Кукарача». Неудивительно, что Абдулла – обладатель первой премии конкурса-фестиваля чтецов имени Леонида Филатова. Настоящим украшением вечера стали музыкальные номера, и всем особенно понравился русский народный танец в исполнении азербайджанских ребят.

Конечно же, в программе были не только этюды, но и отрывки из постановок. В «Щуке» студенты получают возможность сыграть полноценную роль только через полтора года – но затем их обязанностью является выбрать 2 отрывка, найти партнера на своем курсе, отрепетировать работу и представить педагогам. Если работа удается, молодой артист получает дополнительные баллы к своей оценке за семестр. В рамках концерта однофамильцы Бахруз и Микаил Алиевы представили отрывок из романа Достоевского «Бесы», их работа произвела большое впечатление на зрительный зал.

«Действительно, потрясающие ощущения, очень талантливые студенты. Я очень рада, что у наших ребят такой уровень», - делилась своими впечатлениями после концерта Екатерина, одна из зрительниц. Еще одна девушка по имени Елена сказала, что счастлива была оказаться в зале в этот вечер: «Игра вообще гениальная, ребята безумно талантливые. Я хотела бы снова и снова возвращаться и смотреть то, что сегодня увидела». Все участники концерта, в свою очередь, были благодарны своей публике – ведь спектакль - это то, что происходит между залом и зрителем, и доброта, восприимчивость, открытое сердце публики значит так же много для успеха, как и актерское мастерство и студенческое старание.

«Мы с нетерпением и волнением ждем, что наши ребята изменят судьбу азербайджанского театра, - говорит Михаил Борисов. - На наших гастролях в Баку этим летом нас тепло принимали, предоставили лучшую площадку – национальный театр драмы, где наши ребята сыграли фрагменты из дипломных спектаклей. Родственники наших студентов, которые, наконец, их дождались в Баку, много говорили нам, как ребята изменились. Министерство культуры уже сейчас задумалось, где наши выпускники будут работать через год. Это очень хорошо, потому что везение, счастливое стечение обстоятельств и театральная площадка – все это очень важно для того, чтобы артист мог проявить на сцене все свои природные качества. В нашем институте они пока проявляют себя в дипломном спектакле - «Кавказский меловой круг» Бертольда Брехта в постановке Андрея Левицкого. На ноябрь запланирована премьера спектакля «Лиса и виноград», который буду выпускать уже я сам».

По мнению руководителя Центра РАД Наталии Красовской, можно быть уверенными, что надежды завкафедрой режиссуры института им. Бориса Щукина сбудутся. «Мне приходилось общаться с ребятами с азербайджанского курса – это очень талантливые молодые люди, открытые всему новому. Как мне кажется, помимо таланта – это одно из важнейших качеств для артиста. Очень хорошо, что курс этот смешанный – здесь вместе обучаются студенты из России и Азербайджана. Это дает возможность для взаимообогащения, для расширения творческого сознания, более глубокого понимания культуры друг друга – а значит, для новаторства, для того, чтобы открыть новую страницу в истории театра», - говорит Наталия Красовская.

Руководитель межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан Дмитрий Савельев полагает, что успех азербайджанского курса в Щуке вновь демонстрирует то, насколько близки, в том числе ментально и культурно, народы двух стран. «Мы все были частью одного государства, и по счастью, наши отношения не только всегда оставались теплыми и дружескими, но и постоянно развивались. Нынешний уровень гуманитарного сотрудничества между нашими странами не в последнюю очередь так высок из-за того, что в Азербайджане было полностью сохранено русскоязычное образование. Это дает нашей молодежи возможность общаться, дает возможность понимать друг друга, налаживать новые связи и получать совершенно уникальный опыт, который в будущем станет основой для новых достижений, новой ступени дружбы между Россией и Азербайджаном».

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