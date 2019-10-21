Израильтяне показали в Баку свое убежище (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В своей работе “Убежище” (Asylum) режиссер-постановщик Рами Беэр исследует такие понятия, как культурная идентичность, чужеродность, давление, свобода, чувство сопричастности, родина и дом. Следуя его интерпретации, эти понятия универсальны и имеют одинаковую важность для любого человека в независимости от времени и места его обитания. Потребность в месте, которое воспринималось бы как “дом” – это важнейшая часть экзистенциального опыта. Потребность в убежище, которое может быть как домом, так и любым другим местом, важнейшая часть человеческого бытия.

Этот спектакль в исполнении танцевального ансамбля Kibbutz Contemporary Dance Company (KCDC) - одного из самых известных ансамблей современного танца Израиля, мирового лидера в направлении современного танца, был представлен в рамках третьего Международного театрального фестиваля M.A.P на сцене Азербайджанского государственного академического музыкального театра.

Модерн-балет Kibbutz Contemporary Dance Company - абстрактный язык движений, света и костюмов, который каждый зритель мог интерпретировать по-своему. Плавные, слаженные движения, великолепная хореография, оригинальная музыка, завораживающее сценическое освещение, а самое главное – невероятная экспрессия танцоров.

Фестиваль, организованный Пространством современного искусства YARAT при партнерской поддержке компании Bakcell, прошел в Баку с 10 по 20 октября. Художественный руководитель – Кямран Шахмардан. Фестиваль M.A.P. – аббревиатура означает music (музыка), art (искусство) и performance (перформанс) – сочетая различные формы театрального искусства с целью помочь зрителям разобраться в тонкостях широкого спектра форм современного театра, является платформой для общения, обучения, обмена знаниями и опытом.

(Автор: Вугар Иманов)

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