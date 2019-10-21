Израильтяне показали в Баку свое убежище (ФОТО)

21 октября 2019 17:07 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В своей работе “Убежище” (Asylum) режиссер-постановщик Рами Беэр исследует такие понятия, как культурная идентичность, чужеродность, давление, свобода, чувство сопричастности, родина и дом. Следуя его интерпретации, эти понятия универсальны и имеют одинаковую важность для любого человека в независимости от времени и места его обитания. Потребность в месте, которое воспринималось бы как “дом” – это важнейшая часть экзистенциального опыта. Потребность в убежище, которое может быть как домом, так и любым другим местом, важнейшая часть человеческого бытия.

Этот спектакль в исполнении танцевального ансамбля Kibbutz Contemporary Dance Company (KCDC) - одного из самых известных ансамблей современного танца Израиля, мирового лидера в направлении современного танца, был представлен в рамках третьего Международного театрального фестиваля M.A.P на сцене Азербайджанского государственного академического музыкального театра.

Модерн-балет Kibbutz Contemporary Dance Company - абстрактный язык движений, света и костюмов, который каждый зритель мог интерпретировать по-своему. Плавные, слаженные движения, великолепная хореография, оригинальная музыка, завораживающее сценическое освещение, а самое главное – невероятная экспрессия танцоров.

Фестиваль, организованный Пространством современного искусства YARAT при партнерской поддержке компании Bakcell, прошел в Баку с 10 по 20 октября. Художественный руководитель – Кямран Шахмардан. Фестиваль M.A.P. – аббревиатура означает music (музыка), art (искусство) и performance (перформанс) – сочетая различные формы театрального искусства с целью помочь зрителям разобраться в тонкостях широкого спектра форм современного театра, является платформой для общения, обучения, обмена знаниями и опытом.

(Автор: Вугар Иманов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

  • Израильтяне показали в Баку свое убежище (ФОТО)
  • Израильтяне показали в Баку свое убежище (ФОТО)
  • Израильтяне показали в Баку свое убежище (ФОТО)
  • Израильтяне показали в Баку свое убежище (ФОТО)
  • Израильтяне показали в Баку свое убежище (ФОТО)
  • Израильтяне показали в Баку свое убежище (ФОТО)
  • Израильтяне показали в Баку свое убежище (ФОТО)
  • Израильтяне показали в Баку свое убежище (ФОТО)
  • Израильтяне показали в Баку свое убежище (ФОТО)
  • Израильтяне показали в Баку свое убежище (ФОТО)
  • Израильтяне показали в Баку свое убежище (ФОТО)
  • Израильтяне показали в Баку свое убежище (ФОТО)
  • Израильтяне показали в Баку свое убежище (ФОТО)
  • Израильтяне показали в Баку свое убежище (ФОТО)
  • Израильтяне показали в Баку свое убежище (ФОТО)
  • Израильтяне показали в Баку свое убежище (ФОТО)
  • Израильтяне показали в Баку свое убежище (ФОТО)
  • Израильтяне показали в Баку свое убежище (ФОТО)
  • Израильтяне показали в Баку свое убежище (ФОТО)
  • Израильтяне показали в Баку свое убежище (ФОТО)
  • Израильтяне показали в Баку свое убежище (ФОТО)
  • Израильтяне показали в Баку свое убежище (ФОТО)
  • Израильтяне показали в Баку свое убежище (ФОТО)
  • Израильтяне показали в Баку свое убежище (ФОТО)
  • Израильтяне показали в Баку свое убежище (ФОТО)
  • Израильтяне показали в Баку свое убежище (ФОТО)
  • Израильтяне показали в Баку свое убежище (ФОТО)
  • Израильтяне показали в Баку свое убежище (ФОТО)
  • Израильтяне показали в Баку свое убежище (ФОТО)
  • Израильтяне показали в Баку свое убежище (ФОТО)
  • Израильтяне показали в Баку свое убежище (ФОТО)
  • Израильтяне показали в Баку свое убежище (ФОТО)
  • Израильтяне показали в Баку свое убежище (ФОТО)
  • Израильтяне показали в Баку свое убежище (ФОТО)
  • Израильтяне показали в Баку свое убежище (ФОТО)
  • Израильтяне показали в Баку свое убежище (ФОТО)
  • Израильтяне показали в Баку свое убежище (ФОТО)
  • Израильтяне показали в Баку свое убежище (ФОТО)
  • Израильтяне показали в Баку свое убежище (ФОТО)
  • Израильтяне показали в Баку свое убежище (ФОТО)
  • Израильтяне показали в Баку свое убежище (ФОТО)
  • Израильтяне показали в Баку свое убежище (ФОТО)
  • Израильтяне показали в Баку свое убежище (ФОТО)
  • Израильтяне показали в Баку свое убежище (ФОТО)
  • Израильтяне показали в Баку свое убежище (ФОТО)
  • Израильтяне показали в Баку свое убежище (ФОТО)
  • Израильтяне показали в Баку свое убежище (ФОТО)
  • Израильтяне показали в Баку свое убежище (ФОТО)
  • Израильтяне показали в Баку свое убежище (ФОТО)
  • Израильтяне показали в Баку свое убежище (ФОТО)
  • Израильтяне показали в Баку свое убежище (ФОТО)
  • Израильтяне показали в Баку свое убежище (ФОТО)
  • Израильтяне показали в Баку свое убежище (ФОТО)
  • Израильтяне показали в Баку свое убежище (ФОТО)
Новости по теме
Дрейфующие в море иллюзий и образов - из Финляндии в Азербайджан (ФОТО)
Культура 13:49
Клоунада в стиле фламенко, или Безумный праздник в Баку (ФОТО)
Культура 11:58
Жил человек - и нет его: трагическая судьба Сони в Баку (ФОТО)
Культура 19 октября 16:04
Российские актеры провели в Баку сеанс психотерапии (ФОТО)
Культура 19 октября 12:47
Дядя Ваня высказал бакинцам все, что накопилось за долгие годы (ФОТО)
Культура 18 октября 19:27
Целомудренная провокация в Баку – немая любовь… Он, она и некто третий (ФОТО)
Культура 18 октября 14:21
Лента новостей
В Софии прошла акция посадки деревьев, посвященная 100-летнему юбилею органов дипломатической службы Азербайджана (ФОТО)
Политика 17:29
"Метровагонмаш" открыл мемориальную доску Гейдару Алиеву
Политика 17:24
С начала года Азербайджан посетили до 2418,3 тысячи туристов из 191 страны
Туризм 17:10
Президент Ильхам Алиев присвоил почетные звания ряду эстрадных исполнителей
Политика 17:08
Казахстанская QAZAQ AIR планирует возобновить международные перелеты (Эксклюзив)
Бизнес 17:06
Спрос на депозитном аукционе Центробанка Азербайджана превысил предложение более чем в пять раз
Финансы 16:56
На Узбекской товарной бирже заключены сделки на сумму около $100 млн
Бизнес 16:54
Казахстанский порт Актау закупит фильтры
Тендеры 16:52
В Иране произошло сильное землетрясение
Общество 16:51