Важные вопросы и искренние ответы - Чингиз Абдуллаев встретился с читателями (ФОТО)

22 октября 2019 10:33 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Центре культуры имени Г. Аббасова состоялась встреча читателей с президентом ПЕН-клуба, секретарем Союза писателей Азербайджана, кавалером орденов "Шохрат" и "Шараф", народным писателем Чингизом Абдуллаевым, сообщили Trend Life в Главном Управлении культуры города Баку. Мероприятие было посвящено 60-летию известного писателя.

Библиография народного писателя Азербайджана достигает почти двухсот произведений, пятисот статей и шестидесяти сценариев. Его работоспособность и трудолюбие просто поражают, Чингиз Абдуллаев никогда не останавливается на достигнутом.

Чингиз Абдуллаев создает свои произведения на русском языке в жанре психологического и политического детектива. Книги мастера детективного жанра вышли общим тиражом почти в тридцать миллионов экземпляров на тридцати двух языках мира – русском, азербайджанском, украинском, польском, английском, немецком, итальянском, турецком и других. По его произведениям азербайджанскими и зарубежными кинематографистами сняты такие сериалы и фильмы как "Дронго", "Сыщик без лицензии", "Рай обречённых", "Перевёрнутый мир", "Танец Добра и Зла", и другие.

В ходе встречи писатель вспомнил об интересных и запоминающихся моментах из жизни, поделился воспоминаниями, рассказал о своей творческой и общественной деятельности, привел различные цитаты из азербайджанской и мировой литературы.

Чингиз Абдуллаев отвечал на многочисленные вопросы участников встречи с особой теплотой и искренностью. В заключение вечера писатель подписал свои книги всем желающим.

(Автор: Джани Бабаева)

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  • Важные вопросы и искренние ответы - Чингиз Абдуллаев встретился с читателями (ФОТО)
  • Важные вопросы и искренние ответы - Чингиз Абдуллаев встретился с читателями (ФОТО)
  • Важные вопросы и искренние ответы - Чингиз Абдуллаев встретился с читателями (ФОТО)
  • Важные вопросы и искренние ответы - Чингиз Абдуллаев встретился с читателями (ФОТО)
  • Важные вопросы и искренние ответы - Чингиз Абдуллаев встретился с читателями (ФОТО)
  • Важные вопросы и искренние ответы - Чингиз Абдуллаев встретился с читателями (ФОТО)
  • Важные вопросы и искренние ответы - Чингиз Абдуллаев встретился с читателями (ФОТО)
  • Важные вопросы и искренние ответы - Чингиз Абдуллаев встретился с читателями (ФОТО)
  • Важные вопросы и искренние ответы - Чингиз Абдуллаев встретился с читателями (ФОТО)
  • Важные вопросы и искренние ответы - Чингиз Абдуллаев встретился с читателями (ФОТО)
  • Важные вопросы и искренние ответы - Чингиз Абдуллаев встретился с читателями (ФОТО)
  • Важные вопросы и искренние ответы - Чингиз Абдуллаев встретился с читателями (ФОТО)
  • Важные вопросы и искренние ответы - Чингиз Абдуллаев встретился с читателями (ФОТО)
  • Важные вопросы и искренние ответы - Чингиз Абдуллаев встретился с читателями (ФОТО)
  • Важные вопросы и искренние ответы - Чингиз Абдуллаев встретился с читателями (ФОТО)
  • Важные вопросы и искренние ответы - Чингиз Абдуллаев встретился с читателями (ФОТО)
  • Важные вопросы и искренние ответы - Чингиз Абдуллаев встретился с читателями (ФОТО)
  • Важные вопросы и искренние ответы - Чингиз Абдуллаев встретился с читателями (ФОТО)
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