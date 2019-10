Названы имена наставников вокального телепроекта "SƏS uşaqlar"

БАКУ /Trend Life/ - Названы имена наставников вокального телевизионного шоу "SƏS uşaqlar" (Голос. Дети), который выйдет в эфир Общественного телевидения (ITV) 26 января 2020 года, сообщает Trend Life.

Наставниками проекта, являющегося лицензионной адаптацией всемирно известного проекта "The Voice Kids", стали – народная артистка Азербайджана Зульфия Ханбабаева, популярный исполнитель, композитор и телеведущий Мурад Ариф и представитель Азербайджана на международном песенном конкурсе "Евровидения 2019" Чингиз Мустафаев.

Имена наставников были озвучены в эфире телепередачи "Sabaha saxlamayaq". Музыкальным руководителем, продюсером и ведущей проекта является Лейла Гулиева, музыкальный руководитель бэнда – композитор, заслуженный артист Вугар Джамалзаде, педагог по вокалу проекта - заслуженная артистка Украины Римма Шаповалова, режиссер-постановщик проекта - заслуженный деятель искусств Ульвия Кенуль.

Кастинги были проведены в Баку и в регионах Азербайджана, в них приняли участие более 500 детей. К "слепым прослушиваниям" допущены 70 талантливых юных исполнителей. Каждый наставник выберет себе в команду по 15 участников.

Напомним, что впервые в Азербайджане в эфире Общественного телевидения (ITV) будет представлено вокальное телевизионное шоу "SƏS uşaqlar".

В апреле текущего года компания "Общественное телевидение и радио" (ITV) Азербайджана получила лицензию известного вокального телепроекта – The Voice ("Səs"/"Голос"). Был подписан договор о сотрудничестве между İTV и компанией "Talpa Global B.V", являющейся автором проекта The Voice. Согласно договору, основной проект компании с нового сезона будет представлен на Общественном телевидении. Уже тогда было отмечено, что сначала "Səs" – азербайджанская версия формата телевизионного вокального конкурса The Voice будет проведен среди детей, а затем и среди взрослых исполнителей.

(Автор: Джани Бабаева )

