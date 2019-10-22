В филармонии состоится концерт "Одна нация — два государства"

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева в Баку второго ноября состоится концертная программа, посвященная 96-й годовщине образования Турецкой Республики, сообщили Trend Life в пресс-службе филармонии.

Концертная программа пройдет под названием "Bir millət iki dövlət" (Одна нация - два государства).

На вечере под управлением народного артиста, профессора Фахраддина Керимова выступит Азербайджанский государственный симфонический оркестр имени Узеира Гаджибейли, а также Азербайджанская государственная хоровая капелла (художественный руководитель - народная артистка Гюльбаджи Иманова).

В программе прозвучат - симфоническая поэма "Гейдар Алиев — путь жизни" и симфония "Ататюрк" Васифа Аллахвердиева, симфония "Азербайджан" и кантата "Вечная любовь" Джейхуна Аллахвердиева.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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