Бесподобный перформанс MoscowBoys с азербайджанскими композициями (ВИДЕО, ФОТО)

22 октября 2019 17:48 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Бесподобный перформанс MoscowBoys был представлен в рамках третьего Международного театрального фестиваля M.A.P. на сцене Азербайджанского государственного академического национального драматического театра, сообщает Trend Life.

MoscowBoys – проект крупнейшего частного театра России – Театра Ателье (продюсерская компания "Независимый театральный проект"). Создатель и руководитель - продюсер Эльшан Мамедов, родом из Баку. Проект родился в сотрудничестве с хореографом режиссёром Игорем Оршуляком. Изначально было решено уйти от ставшего популярным жанра "музыканты шутят" и сделать настоящий спектакль, где история рассказывается музыкой, где встречаются все жанры исполнительского искусства: танец, пантомима, цирк. Проект вырос в настоящее шоу с сюжетом, хореографией, трюками. Невероятный микс концерта и спектакля! Артисты танцуют, бьют стэп, катаются на роликах, делают немыслимые кульбиты, одновременно играя музыку. А также интерактив со зрителями, даже носят их на руках… Новый формат шоу способен вернуть жизнь, вселить силы, наполнить энергией! Для наших зрителей был даже подготовлен сюрприз с азербайджанскими композициями. Поэтому по праву коллектив был встречен овациями зрителей и цветами!

Фестиваль, организованный Пространством современного искусства YARAT при партнерской поддержке компании Bakcell, прошел в Баку с 10 по 20 октября. Художественный руководитель – Кямран Шахмардан. Фестиваль M.A.P. – аббревиатура означает music (музыка), art (искусство) и performance (перформанс) – сочетая различные формы театрального искусства с целью помочь зрителям разобраться в тонкостях широкого спектра форм современного театра, является платформой для общения, обучения, обмена знаниями и опытом.

(Автор: Вугар Иманов)

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  • Бесподобный перформанс MoscowBoys с азербайджанскими композициями (ВИДЕО, ФОТО)
  • Бесподобный перформанс MoscowBoys с азербайджанскими композициями (ВИДЕО, ФОТО)
  • Бесподобный перформанс MoscowBoys с азербайджанскими композициями (ВИДЕО, ФОТО)
  • Бесподобный перформанс MoscowBoys с азербайджанскими композициями (ВИДЕО, ФОТО)
  • Бесподобный перформанс MoscowBoys с азербайджанскими композициями (ВИДЕО, ФОТО)
  • Бесподобный перформанс MoscowBoys с азербайджанскими композициями (ВИДЕО, ФОТО)
  • Бесподобный перформанс MoscowBoys с азербайджанскими композициями (ВИДЕО, ФОТО)
  • Бесподобный перформанс MoscowBoys с азербайджанскими композициями (ВИДЕО, ФОТО)
  • Бесподобный перформанс MoscowBoys с азербайджанскими композициями (ВИДЕО, ФОТО)
  • Бесподобный перформанс MoscowBoys с азербайджанскими композициями (ВИДЕО, ФОТО)
  • Бесподобный перформанс MoscowBoys с азербайджанскими композициями (ВИДЕО, ФОТО)
  • Бесподобный перформанс MoscowBoys с азербайджанскими композициями (ВИДЕО, ФОТО)
  • Бесподобный перформанс MoscowBoys с азербайджанскими композициями (ВИДЕО, ФОТО)
  • Бесподобный перформанс MoscowBoys с азербайджанскими композициями (ВИДЕО, ФОТО)
  • Бесподобный перформанс MoscowBoys с азербайджанскими композициями (ВИДЕО, ФОТО)
  • Бесподобный перформанс MoscowBoys с азербайджанскими композициями (ВИДЕО, ФОТО)
  • Бесподобный перформанс MoscowBoys с азербайджанскими композициями (ВИДЕО, ФОТО)
  • Бесподобный перформанс MoscowBoys с азербайджанскими композициями (ВИДЕО, ФОТО)
  • Бесподобный перформанс MoscowBoys с азербайджанскими композициями (ВИДЕО, ФОТО)
  • Бесподобный перформанс MoscowBoys с азербайджанскими композициями (ВИДЕО, ФОТО)
  • Бесподобный перформанс MoscowBoys с азербайджанскими композициями (ВИДЕО, ФОТО)
  • Бесподобный перформанс MoscowBoys с азербайджанскими композициями (ВИДЕО, ФОТО)
  • Бесподобный перформанс MoscowBoys с азербайджанскими композициями (ВИДЕО, ФОТО)
  • Бесподобный перформанс MoscowBoys с азербайджанскими композициями (ВИДЕО, ФОТО)
  • Бесподобный перформанс MoscowBoys с азербайджанскими композициями (ВИДЕО, ФОТО)
  • Бесподобный перформанс MoscowBoys с азербайджанскими композициями (ВИДЕО, ФОТО)
  • Бесподобный перформанс MoscowBoys с азербайджанскими композициями (ВИДЕО, ФОТО)
  • Бесподобный перформанс MoscowBoys с азербайджанскими композициями (ВИДЕО, ФОТО)
  • Бесподобный перформанс MoscowBoys с азербайджанскими композициями (ВИДЕО, ФОТО)
  • Бесподобный перформанс MoscowBoys с азербайджанскими композициями (ВИДЕО, ФОТО)
  • Бесподобный перформанс MoscowBoys с азербайджанскими композициями (ВИДЕО, ФОТО)
  • Бесподобный перформанс MoscowBoys с азербайджанскими композициями (ВИДЕО, ФОТО)
  • Бесподобный перформанс MoscowBoys с азербайджанскими композициями (ВИДЕО, ФОТО)
  • Бесподобный перформанс MoscowBoys с азербайджанскими композициями (ВИДЕО, ФОТО)
  • Бесподобный перформанс MoscowBoys с азербайджанскими композициями (ВИДЕО, ФОТО)
  • Бесподобный перформанс MoscowBoys с азербайджанскими композициями (ВИДЕО, ФОТО)
  • Бесподобный перформанс MoscowBoys с азербайджанскими композициями (ВИДЕО, ФОТО)
  • Бесподобный перформанс MoscowBoys с азербайджанскими композициями (ВИДЕО, ФОТО)
  • Бесподобный перформанс MoscowBoys с азербайджанскими композициями (ВИДЕО, ФОТО)
  • Бесподобный перформанс MoscowBoys с азербайджанскими композициями (ВИДЕО, ФОТО)
  • Бесподобный перформанс MoscowBoys с азербайджанскими композициями (ВИДЕО, ФОТО)
  • Бесподобный перформанс MoscowBoys с азербайджанскими композициями (ВИДЕО, ФОТО)
  • Бесподобный перформанс MoscowBoys с азербайджанскими композициями (ВИДЕО, ФОТО)
  • Бесподобный перформанс MoscowBoys с азербайджанскими композициями (ВИДЕО, ФОТО)
  • Бесподобный перформанс MoscowBoys с азербайджанскими композициями (ВИДЕО, ФОТО)
  • Бесподобный перформанс MoscowBoys с азербайджанскими композициями (ВИДЕО, ФОТО)
  • Бесподобный перформанс MoscowBoys с азербайджанскими композициями (ВИДЕО, ФОТО)
  • Бесподобный перформанс MoscowBoys с азербайджанскими композициями (ВИДЕО, ФОТО)
  • Бесподобный перформанс MoscowBoys с азербайджанскими композициями (ВИДЕО, ФОТО)
  • Бесподобный перформанс MoscowBoys с азербайджанскими композициями (ВИДЕО, ФОТО)
  • Бесподобный перформанс MoscowBoys с азербайджанскими композициями (ВИДЕО, ФОТО)
  • Бесподобный перформанс MoscowBoys с азербайджанскими композициями (ВИДЕО, ФОТО)
  • Бесподобный перформанс MoscowBoys с азербайджанскими композициями (ВИДЕО, ФОТО)
  • Бесподобный перформанс MoscowBoys с азербайджанскими композициями (ВИДЕО, ФОТО)
  • Бесподобный перформанс MoscowBoys с азербайджанскими композициями (ВИДЕО, ФОТО)
  • Бесподобный перформанс MoscowBoys с азербайджанскими композициями (ВИДЕО, ФОТО)
  • Бесподобный перформанс MoscowBoys с азербайджанскими композициями (ВИДЕО, ФОТО)
  • Бесподобный перформанс MoscowBoys с азербайджанскими композициями (ВИДЕО, ФОТО)
  • Бесподобный перформанс MoscowBoys с азербайджанскими композициями (ВИДЕО, ФОТО)
  • Бесподобный перформанс MoscowBoys с азербайджанскими композициями (ВИДЕО, ФОТО)
  • Бесподобный перформанс MoscowBoys с азербайджанскими композициями (ВИДЕО, ФОТО)
  • Бесподобный перформанс MoscowBoys с азербайджанскими композициями (ВИДЕО, ФОТО)
  • Бесподобный перформанс MoscowBoys с азербайджанскими композициями (ВИДЕО, ФОТО)
  • Бесподобный перформанс MoscowBoys с азербайджанскими композициями (ВИДЕО, ФОТО)
  • Бесподобный перформанс MoscowBoys с азербайджанскими композициями (ВИДЕО, ФОТО)
  • Бесподобный перформанс MoscowBoys с азербайджанскими композициями (ВИДЕО, ФОТО)
  • Бесподобный перформанс MoscowBoys с азербайджанскими композициями (ВИДЕО, ФОТО)
  • Бесподобный перформанс MoscowBoys с азербайджанскими композициями (ВИДЕО, ФОТО)
  • Бесподобный перформанс MoscowBoys с азербайджанскими композициями (ВИДЕО, ФОТО)
  • Бесподобный перформанс MoscowBoys с азербайджанскими композициями (ВИДЕО, ФОТО)
  • Бесподобный перформанс MoscowBoys с азербайджанскими композициями (ВИДЕО, ФОТО)
  • Бесподобный перформанс MoscowBoys с азербайджанскими композициями (ВИДЕО, ФОТО)
  • Бесподобный перформанс MoscowBoys с азербайджанскими композициями (ВИДЕО, ФОТО)
  • Бесподобный перформанс MoscowBoys с азербайджанскими композициями (ВИДЕО, ФОТО)
  • Бесподобный перформанс MoscowBoys с азербайджанскими композициями (ВИДЕО, ФОТО)
  • Бесподобный перформанс MoscowBoys с азербайджанскими композициями (ВИДЕО, ФОТО)
  • Бесподобный перформанс MoscowBoys с азербайджанскими композициями (ВИДЕО, ФОТО)
  • Бесподобный перформанс MoscowBoys с азербайджанскими композициями (ВИДЕО, ФОТО)
  • Бесподобный перформанс MoscowBoys с азербайджанскими композициями (ВИДЕО, ФОТО)
  • Бесподобный перформанс MoscowBoys с азербайджанскими композициями (ВИДЕО, ФОТО)
  • Бесподобный перформанс MoscowBoys с азербайджанскими композициями (ВИДЕО, ФОТО)
  • Бесподобный перформанс MoscowBoys с азербайджанскими композициями (ВИДЕО, ФОТО)
  • Бесподобный перформанс MoscowBoys с азербайджанскими композициями (ВИДЕО, ФОТО)
  • Бесподобный перформанс MoscowBoys с азербайджанскими композициями (ВИДЕО, ФОТО)
  • Бесподобный перформанс MoscowBoys с азербайджанскими композициями (ВИДЕО, ФОТО)
  • Бесподобный перформанс MoscowBoys с азербайджанскими композициями (ВИДЕО, ФОТО)
  • Бесподобный перформанс MoscowBoys с азербайджанскими композициями (ВИДЕО, ФОТО)
  • Бесподобный перформанс MoscowBoys с азербайджанскими композициями (ВИДЕО, ФОТО)
  • Бесподобный перформанс MoscowBoys с азербайджанскими композициями (ВИДЕО, ФОТО)
  • Бесподобный перформанс MoscowBoys с азербайджанскими композициями (ВИДЕО, ФОТО)
  • Бесподобный перформанс MoscowBoys с азербайджанскими композициями (ВИДЕО, ФОТО)
  • Бесподобный перформанс MoscowBoys с азербайджанскими композициями (ВИДЕО, ФОТО)
  • Бесподобный перформанс MoscowBoys с азербайджанскими композициями (ВИДЕО, ФОТО)
  • Бесподобный перформанс MoscowBoys с азербайджанскими композициями (ВИДЕО, ФОТО)
  • Бесподобный перформанс MoscowBoys с азербайджанскими композициями (ВИДЕО, ФОТО)
  • Бесподобный перформанс MoscowBoys с азербайджанскими композициями (ВИДЕО, ФОТО)
  • Бесподобный перформанс MoscowBoys с азербайджанскими композициями (ВИДЕО, ФОТО)
  • Бесподобный перформанс MoscowBoys с азербайджанскими композициями (ВИДЕО, ФОТО)
  • Бесподобный перформанс MoscowBoys с азербайджанскими композициями (ВИДЕО, ФОТО)
  • Бесподобный перформанс MoscowBoys с азербайджанскими композициями (ВИДЕО, ФОТО)
  • Бесподобный перформанс MoscowBoys с азербайджанскими композициями (ВИДЕО, ФОТО)
  • Бесподобный перформанс MoscowBoys с азербайджанскими композициями (ВИДЕО, ФОТО)
  • Бесподобный перформанс MoscowBoys с азербайджанскими композициями (ВИДЕО, ФОТО)
  • Бесподобный перформанс MoscowBoys с азербайджанскими композициями (ВИДЕО, ФОТО)
  • Бесподобный перформанс MoscowBoys с азербайджанскими композициями (ВИДЕО, ФОТО)
  • Бесподобный перформанс MoscowBoys с азербайджанскими композициями (ВИДЕО, ФОТО)
  • Бесподобный перформанс MoscowBoys с азербайджанскими композициями (ВИДЕО, ФОТО)
  • Бесподобный перформанс MoscowBoys с азербайджанскими композициями (ВИДЕО, ФОТО)
  • Бесподобный перформанс MoscowBoys с азербайджанскими композициями (ВИДЕО, ФОТО)
  • Бесподобный перформанс MoscowBoys с азербайджанскими композициями (ВИДЕО, ФОТО)
  • Бесподобный перформанс MoscowBoys с азербайджанскими композициями (ВИДЕО, ФОТО)
  • Бесподобный перформанс MoscowBoys с азербайджанскими композициями (ВИДЕО, ФОТО)
  • Бесподобный перформанс MoscowBoys с азербайджанскими композициями (ВИДЕО, ФОТО)
  • Бесподобный перформанс MoscowBoys с азербайджанскими композициями (ВИДЕО, ФОТО)
  • Бесподобный перформанс MoscowBoys с азербайджанскими композициями (ВИДЕО, ФОТО)
  • Бесподобный перформанс MoscowBoys с азербайджанскими композициями (ВИДЕО, ФОТО)
  • Бесподобный перформанс MoscowBoys с азербайджанскими композициями (ВИДЕО, ФОТО)
  • Бесподобный перформанс MoscowBoys с азербайджанскими композициями (ВИДЕО, ФОТО)
  • Бесподобный перформанс MoscowBoys с азербайджанскими композициями (ВИДЕО, ФОТО)
  • Бесподобный перформанс MoscowBoys с азербайджанскими композициями (ВИДЕО, ФОТО)
  • Бесподобный перформанс MoscowBoys с азербайджанскими композициями (ВИДЕО, ФОТО)
  • Бесподобный перформанс MoscowBoys с азербайджанскими композициями (ВИДЕО, ФОТО)
  • Бесподобный перформанс MoscowBoys с азербайджанскими композициями (ВИДЕО, ФОТО)
  • Бесподобный перформанс MoscowBoys с азербайджанскими композициями (ВИДЕО, ФОТО)
  • Бесподобный перформанс MoscowBoys с азербайджанскими композициями (ВИДЕО, ФОТО)
  • Бесподобный перформанс MoscowBoys с азербайджанскими композициями (ВИДЕО, ФОТО)
  • Бесподобный перформанс MoscowBoys с азербайджанскими композициями (ВИДЕО, ФОТО)
  • Бесподобный перформанс MoscowBoys с азербайджанскими композициями (ВИДЕО, ФОТО)
  • Бесподобный перформанс MoscowBoys с азербайджанскими композициями (ВИДЕО, ФОТО)
  • Бесподобный перформанс MoscowBoys с азербайджанскими композициями (ВИДЕО, ФОТО)
  • Бесподобный перформанс MoscowBoys с азербайджанскими композициями (ВИДЕО, ФОТО)
  • Бесподобный перформанс MoscowBoys с азербайджанскими композициями (ВИДЕО, ФОТО)
  • Бесподобный перформанс MoscowBoys с азербайджанскими композициями (ВИДЕО, ФОТО)
  • Бесподобный перформанс MoscowBoys с азербайджанскими композициями (ВИДЕО, ФОТО)
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