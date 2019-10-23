Юбилей Союза композиторов Азербайджана отметят Музыкальным фестивалем

23 октября 2019 11:22 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку 25-28 октября пройдет Музыкальный фестиваль, посвященный 85-летию со дня создания Союза композиторов Азербайджана (СКА), сообщили Trend Life в пресс-службе СКА.

Открытие фестиваля состоится 25 октября в 19.00 на сцене Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева. На вечере Государственный симфонический оркестр имени Узеира Гаджибейли выступит под управлением молодого дирижера Мустафы Мехмандарова.

Концертные программы в рамках фестиваля пройдут в Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева, Зале камерной и органной музыки филармонии, Концертном зале имени Узеира Гаджибейли СКА, Большом зале Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, на сцене Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, в Театре песни имени Рашида Бейбутова. Закрытие фестиваля состоится во Дворце Гейдара Алиева.

Наряду с концертными программами, 27 октября в СКА пройдет научная конференция под названием "Достижения азербайджанской музыкальной культуры за последние годы и перспективы".

Напомним, что 30 июня 1934 года в музыкальной жизни страны произошло знаменательное событие: был создан Союз композиторов Азербайджана - творческая организация, деятельность которой с самого начала ее существования была направлена на поддержку и развитие профессионального композиторского творчества, основы которого заложил великий Узеир Гаджибейли.

(Автор: Джани Бабаева)

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