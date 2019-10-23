Свободное Трио осеннего Баку (ВИДЕО,ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Интернациональный коллектив Freedoms Trio – Стейнар Ааднеквам (Норвегия, гитара), Рубен Фариас (Бразилия, бас-гитара, вокал) и Деодато Сигуир (Мозамбик, ударные) выступил в рамках XIV Бакинского международного джаз-фестиваля, сообщает Trend Life.

Freedoms Trio, которая создана в Швеции, объединяет музыкантов с трех континентов, что и наглядно отражается в их творчестве. Группа постоянно гастролирует и с 2015 года провела более 120 концертов по всей Европе. Свободные импровизации в синтезе с этно- и рок музыкой придают коллективу особый колорит.

Baku Jazz Festival 2019 проходит с 18 по 27 октября под девизом "Море джаза, море интеллекта". Директор проекта - Лейла Эфендиева, художественный руководитель - джазовый саксофонист, заслуженный артист Азербайджана Раин Султанов. Организовано более 25 концертов и мероприятий с участием представителей Азербайджана, Германии, Бразилии, России, Китая, Турции, Украины, Швеции и других стран. Baku Jazz Festival 2019 представляет публике разнообразие стилей и направлений джазовой музыки – авангард, традиционную классику, этно-джаз, симфо-джаз, а также тематические, практические и информационные программы с мастер-классами музыкантов, выставками живописи и фотографий, лекциями по мировым кинематографическим джазовым саундтрекам в свободном доступе, международный конкурс молодых исполнителей I am Jazzman, а также ночные джем-сессии по окончании концертных программ.

Фестиваль проходит на нескольких площадках - бизнес-центр Landmark, Международный центр мугама, Азербайджанский государственный академический музыкальный театр, Зал камерной и органной музыки Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева. Бакинский международный джазовый фестиваль проводится с 2005 года. Baku Jazz Festival является членом European Jazz Network с 2017 года.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az

(Автор: Вугар Иманов)

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