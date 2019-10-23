В Джоджуг Марджанлы отметили Международный день кулинарии (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В парке "Qayıdış" поселка Джоджуг Марджанлы Джебраильского района прошло мероприятие, посвященное Международному дню кулинарии, сообщили Trend Life в пресс-службе Центра национальной кулинарии.

Мероприятие организовано Государственным агентством по туризму Азербайджана, Центром национальной кулинарии (ЦНКА) и Ассоциацией национальной кулинарии (АНКА), при поддержке Министерства обороны Азербайджана и Исполнительной власти Джебраильского района.

Вниманию гостей мероприятия были представлены различные блюда национальной кухни. В рамках мероприятия также были проведены мастер-классы, кулинарные конкурсы и дегустация различных блюд. Повара рассказывали гостям о кулинарных традициях нашей страны, раскрывали секреты приготовления блюд.

Большой интерес у посетителей мероприятия также вызвали печатные издания – книги, брошюры, посвященные азербайджанской кулинарии.

Международный день кулинарии, или Международный день поваров отмечается 20 октября. Дата учреждена в 2004 году по инициативе Всемирной ассоциации кулинарных сообществ. Эта организация насчитывает 8 миллионов членов - представителей поварской профессии из разных стран. Празднование Международного дня поваров в более чем 70 странах приобрело масштабный характер. Кроме самих кулинаров в организации праздничных мероприятий принимают участие работники туристических компаний, владельцы предприятий общественного питания. В этот день проводятся различные кулинарные конкурсы, организовываются фестивали, дегустация с приготовлением кулинарных изысков и другие мероприятия.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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