Своеобразный педагог-оркестр и Aron Talas Trio зажгли огни вечернего Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках XIV Бакинского международного джаз-фестиваля состоялся концерт одного из лучших джаз пианистов Восточной Европы Арон Талас (Венгрия) с группой Aron Talas Trio, сообщает Trend Life.

Лауреат международных конкурсов Арон Талас создал коллектив в 2015 году, и за четыре года записал два альбома “Плавающий остров” (Gats Productions, JP) и “Little Beggar” (BMC Records, HU). У пианиста Таласа в ритм-секции выдающиеся музыканты венгерского джаза - басист Йожеф Барчи Хорват и ударник Аттила Гьярфас.

Трио работает в постоянных творческих экспериментах, новой стилистике игры, сочетая синтез стилей и направлений, уважая традиционный джаз и периодически напоминая свингом или ритмом «караван». Соло пиано с пассажами Бела Бартока - это не просто импровизации на тему современной музыки, а напротив результат того, что Арон Талас преподает мастерство фортепианного искусства в Будапештской консерватории имени Бела Бартока и является аккомпаниатором в Музыкальной академии имени Ференца Листа, в отделении джазового вокала.

Плодовитость Арон Таласа поражает диапазоном знаний, успевая преподавать в нескольких музыкальных учреждений, являясь педагогом по классу акустических и электронных инструментов, ритмов для барабана и перкуссии. Своеобразный педагог-оркестр!

Baku Jazz Festival 2019 проходит с 18 по 27 октября под девизом "Море джаза, море интеллекта". Директор проекта - Лейла Эфендиева, художественный руководитель - джазовый саксофонист, заслуженный артист Азербайджана Раин Султанов. Организовано более 25 концертов и мероприятий с участием представителей Азербайджана, Германии, Бразилии, России, Китая, Турции, Украины, Швеции и других стран. Baku Jazz Festival 2019 представляет публике разнообразие стилей и направлений джазовой музыки – авангард, традиционную классику, этно-джаз, симфо-джаз, а также тематические, практические и информационные программы с мастер-классами музыкантов, выставками живописи и фотографий, лекциями по мировым кинематографическим джазовым саундтрекам в свободном доступе, международный конкурс молодых исполнителей "I am Jazzman", а также ночные джем-сессии по окончании концертных программ.

Фестиваль проходит на нескольких площадках - бизнес-центр Landmark, Международный центр мугама, Азербайджанский государственный академический музыкальный театр, Зал камерной и органной музыки Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева. Бакинский международный джазовый фестиваль проводится с 2005 года. Baku Jazz Festival является членом European Jazz Network с 2017 года.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az

(Автор: Вугар Иманов)

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