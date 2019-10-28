В Баку определены победители второго Международного фестиваля Animafilm (ФОТО)

28 октября 2019 18:26 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку определены победители второго Международного фестиваля анимационных фильмов Animafilm (II ANİMAFİLM Beynəlxalq Animasiya Festivalı), сообщает Trend Life. Проект был приурочен к Международному дню анимации, который отмечается ежегодно 28 октября. Учредитель проекта Animafilm - Рашид Агамалыев. Девиз фестиваля - "Новый взгляд на традиции и развитие".

Победителями были признаны:

"Лучший короткометражный анимационный фильм" " (до 20 минут) - "Дочь" (Daughter), режиссер Дарья Кашеева (Чехия).

"Лучший короткометражный анимационный фильм для детей" (до 10 минут) - "Папито" (Papito), режиссеры Сарика Персануд и Кеннет Розен (США).

"Лучший оригинальный сценарий для короткометражного анимационного фильма" – "Дыхание" (Blowing), сценаристы Мухаммед Заре и Рена Вези (Иран).

"Приз зрительских симпатий" – "Мама на дереве" (Mother on a Tree), режиссер Фирангиз Гурбанова (Азербайджан).

За вклад в развитие азербайджанской анимации премии “Qızıq qayıq” (Золотая лодка) были удостоены заслуженный деятель искусств Фирангиз Гурбанова и заслуженный работник культуры Эльчин Хами Ахундов.

Посредством платформы FilmFreeway поступили 268 заявки из 50 стран мира. Конкурсные работы II ANİMAFİLM оценивали не только известные мультипликаторы, но и дети. Международное жюри возглавил известный режиссер-аниматор Масуд Панахи (Германия). В состав жюри также вошли: по анимациям - Масуд Панахи (Германия), Джахангир Сулейманов (Россия), Мирослава Яничатова (Чехия), Самир Салахов, Афет Ильхамгызы (Азербайджан); по сценариям – Зейнаб Гурбани Фаръяд (Иран), Рамиз Фаталиев, Интигам Гасымзаде, Гюльшан Тофиггызы (Азербайджан).

Детское жюри - Берил Караоглу (Турция), Айдан Керимли, Фатима Аллахвердиева, Нилуфер Азимзаде, Зариф Гасымова (Азербайджан).

В рамках фестиваля были также проведены конференция, воркшопы с участием педагогов из Франции и Греции, внеконкурсной программы представлены картины чешских аниматоров. Плакат фестиваля подготовил чешский аниматор Филип Пошивач. Главная цель проекта – объединить местных и зарубежных зрителей и профессионалов в сфере анимации.

Информационная поддержка – Trend.az

(Автор: Вугар Иманов)

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  • В Баку определены победители второго Международного фестиваля Animafilm (ФОТО)
  • В Баку определены победители второго Международного фестиваля Animafilm (ФОТО)
  • В Баку определены победители второго Международного фестиваля Animafilm (ФОТО)
  • В Баку определены победители второго Международного фестиваля Animafilm (ФОТО)
  • В Баку определены победители второго Международного фестиваля Animafilm (ФОТО)
  • В Баку определены победители второго Международного фестиваля Animafilm (ФОТО)
  • В Баку определены победители второго Международного фестиваля Animafilm (ФОТО)
  • В Баку определены победители второго Международного фестиваля Animafilm (ФОТО)
  • В Баку определены победители второго Международного фестиваля Animafilm (ФОТО)
  • В Баку определены победители второго Международного фестиваля Animafilm (ФОТО)
  • В Баку определены победители второго Международного фестиваля Animafilm (ФОТО)
  • В Баку определены победители второго Международного фестиваля Animafilm (ФОТО)
  • В Баку определены победители второго Международного фестиваля Animafilm (ФОТО)
  • В Баку определены победители второго Международного фестиваля Animafilm (ФОТО)
  • В Баку определены победители второго Международного фестиваля Animafilm (ФОТО)
  • В Баку определены победители второго Международного фестиваля Animafilm (ФОТО)
  • В Баку определены победители второго Международного фестиваля Animafilm (ФОТО)
  • В Баку определены победители второго Международного фестиваля Animafilm (ФОТО)
  • В Баку определены победители второго Международного фестиваля Animafilm (ФОТО)
  • В Баку определены победители второго Международного фестиваля Animafilm (ФОТО)
  • В Баку определены победители второго Международного фестиваля Animafilm (ФОТО)
  • В Баку определены победители второго Международного фестиваля Animafilm (ФОТО)
  • В Баку определены победители второго Международного фестиваля Animafilm (ФОТО)
  • В Баку определены победители второго Международного фестиваля Animafilm (ФОТО)
  • В Баку определены победители второго Международного фестиваля Animafilm (ФОТО)
  • В Баку определены победители второго Международного фестиваля Animafilm (ФОТО)
  • В Баку определены победители второго Международного фестиваля Animafilm (ФОТО)
  • В Баку определены победители второго Международного фестиваля Animafilm (ФОТО)
  • В Баку определены победители второго Международного фестиваля Animafilm (ФОТО)
  • В Баку определены победители второго Международного фестиваля Animafilm (ФОТО)
  • В Баку определены победители второго Международного фестиваля Animafilm (ФОТО)
  • В Баку определены победители второго Международного фестиваля Animafilm (ФОТО)
  • В Баку определены победители второго Международного фестиваля Animafilm (ФОТО)
  • В Баку определены победители второго Международного фестиваля Animafilm (ФОТО)
  • В Баку определены победители второго Международного фестиваля Animafilm (ФОТО)
  • В Баку определены победители второго Международного фестиваля Animafilm (ФОТО)
  • В Баку определены победители второго Международного фестиваля Animafilm (ФОТО)
  • В Баку определены победители второго Международного фестиваля Animafilm (ФОТО)
  • В Баку определены победители второго Международного фестиваля Animafilm (ФОТО)
  • В Баку определены победители второго Международного фестиваля Animafilm (ФОТО)
  • В Баку определены победители второго Международного фестиваля Animafilm (ФОТО)
  • В Баку определены победители второго Международного фестиваля Animafilm (ФОТО)
  • В Баку определены победители второго Международного фестиваля Animafilm (ФОТО)
  • В Баку определены победители второго Международного фестиваля Animafilm (ФОТО)
  • В Баку определены победители второго Международного фестиваля Animafilm (ФОТО)
  • В Баку определены победители второго Международного фестиваля Animafilm (ФОТО)
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