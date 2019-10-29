Азербайджанская писательница заняла первое место на международном конкурсе в России (ФОТО)

29 октября 2019 11:18 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанская писательница и журналист Тарана Мамедова стала одной из победительниц Международного открытого конкурса "Золотой Курай", который прошел в Уфе (Республика Башкортостан, Россия), сообщает Trend Life со ссылкой на российские СМИ.

Конкурс "Золотой Курай" был посвящен 100-летию Республики Башкортостан и 100-летию народного поэта Башкортостана Мустая Карима.

Главная цель конкурса - продвижение Башкортостана в российских и зарубежных СМИ как гармоничного, динамично развивающегося региона с многовековыми традициями толерантности, являвшихся ключевыми и в творчестве народного поэта Башкортостана Мустая Карима.

На конкурс поступили работы из России, Азербайджана, Чехии, Канады, Китая и Турции.

Победители конкурса были определены по семи номинациям. Азербайджанская писательница заняла первое место в номинации "Мне повезло с землей моей… Ты чудо, Башкирия!", которая была посвящена уникальным природным факторам Башкортостана, национальным брендам и популярным туристическим маршрутам.

Тарана Мамедова получила награду за материал о башкирских легендах, знаковых местах республики (гора Ямантау, Капова пещера).

(Автор: Джани Бабаева)

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  • Азербайджанская писательница заняла первое место на международном конкурсе в России (ФОТО)
  • Азербайджанская писательница заняла первое место на международном конкурсе в России (ФОТО)
  • Азербайджанская писательница заняла первое место на международном конкурсе в России (ФОТО)
  • Азербайджанская писательница заняла первое место на международном конкурсе в России (ФОТО)
  • Азербайджанская писательница заняла первое место на международном конкурсе в России (ФОТО)
  • Азербайджанская писательница заняла первое место на международном конкурсе в России (ФОТО)
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