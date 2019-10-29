В Баку, Гяндже и Габале пройдет фестиваль FANTAZIA (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджане уделяется большое внимание сохранению исторического и культурного наследия, сказал глава представительства Евросоюза в нашей стране Кестутис Янкаускас на пресс-конференции, посвященной открытию второго фестиваля FANTAZIA, сообщает Trend Life.

Было отмечено, что Азербайджан проводит значимую работу в сфере сохранения культурного и исторического наследия, и фестиваль FANTAZIA, внесет свою лепту в это дело.

Второй Фестиваль культурного наследия FANTAZIA пройдет с 1 по 15 ноября года в Баку, Гяндже и Габале. Проект организован в партнерстве с государствами-членами ЕС и странами - Францией, Болгарией, Италией, Финляндией, Бельгией, Голландией, Венгрией, Молдовой, Мексикой, Аргентиной, Таджикистаном, Венесуэлой, а также местными партнерами, в том числе с министерством культуры Азербайджана, Главным Управлением культуры города Баку, Управлением государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер".

Фестиваль откроется в Азербайджано-французском университете 1 ноября в 16.30 конференцией по архитектурному наследию и презентацией pop-up-музея, посвященного истории Баку. Меропритие продолжится различными фотовыставками, кинопоказами, концертами и театральными представлениями, мастер-классами в университете.

Цель фестиваля FANTAZIA, названного в честь охраняемого здания бакинской бани, - повышение осведомленности о необходимости демонстрации и сохранения культурного наследия.

Часть мероприятий - выставки, дебаты и кинопоказы пройдут в Гяндже. В рамках фестиваля гости также примут участие в мероприятии, посвященном "Дню албано-удинской культуры" в селе Нидж Габалинского района.

Фестиваль проводится при поддержке бизнес-центра The Landmark. Официальные партнеры - Пространство современного искусства YARAT, Salaam Cinema, Исполнительной власти города Гянджа, Албано-удинская христианская религиозная община, Дом Каса-Батльо, AEDOS. Научные партнеры - Университет Ка' Фоскари в Венеции, Азербайджанский государственный университет культуры и искусств, Азербайджано-французский университет (UFAZ), Гянджинский государственный университет.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az

(Автор: Джани Бабаева)

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