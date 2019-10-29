Норвежский викинг и "двойник" Джанлуиджи Буффона в вечернем Баку (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках XIV Бакинского международного джаз-фестиваля прошел концерт Trygve Seim Quartet из Норвегии, сообщает Trend Life.

Трюгве Сейм – по внешнему виду напоминает настоящего викинга, только в руках вместо меча – саксофон, а его контрабасист – "двойник" известного итальянского вратаря Джанлуиджи Буффона. Впрочем, главное не внешний вид, а музыка, которая впечатлила зрителей не по-скандинавски теплыми импровизациями.

Джазовый музыкант (саксофон) и композитор Трюгве Сейм выпустил 22 компакт-диска на престижном немецком рекорд-лейбле ECM Records. Его дебютный альбом «Разные реки» получил премию немецких критиков в 2001 году в номинации Jahrespreis - Presi der Deuchten Schallplattenkritik. Сейм совершал концертные туры по всему миру со своим ансамблем и с The Source, а также в качестве сопровождающего у артистов Ману Катче, Якоб Янг, Синикка Лангеланд, Иро Хаарла, Фатхи Салама, Джай Шанкар. В настоящее время Трюгве Сейм гастролирует и создает свой ансамбль с 7 духовыми инструментами, аккордеоном, виолончелью и барабанами.

Baku Jazz Festival 2019 прошел с 18 по 27 октября под девизом "Море джаза, море интеллекта". Директор проекта - Лейла Эфендиева, художественный руководитель - джазовый саксофонист, заслуженный артист Азербайджана Раин Султанов. Было проведено более 25 концертов и мероприятий с участием представителей Азербайджана, Германии, Бразилии, России, Китая, Турции, Украины, Швеции, Франции, Гвинеи, Вьетнама, Нидерландов, Израиля, Люксембурга, Великобритании, США, Норвегии и других стран. Baku Jazz Festival 2019 представил публике разнообразие стилей и направлений джазовой музыки – авангард, традиционную классику, этно-джаз, симфо-джаз, а также тематические, практические и информационные программы с мастер-классами музыкантов, выставками живописи и фотографий, лекциями по мировым кинематографическим джазовым саундтрекам, международным конкурсом молодых исполнителей "I am Jazzman" и ночными джем-сессиями.

Фестиваль прошел на нескольких площадках - бизнес-центр Landmark, Международный центр мугама, Азербайджанский государственный академический музыкальный театр, Зал камерной и органной музыки Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева. Бакинский международный джазовый фестиваль проводится с 2005 года. Baku Jazz Festival является членом European Jazz Network с 2017 года.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az

(Автор: Вугар Иманов)

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