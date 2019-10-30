"Темница" Чингиза Алекперзаде озарилась лучезарным светом дочерей и добрых друзей (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Бакинском книжном центре состоялась презентация переизданной книги "Темница" известного азербайджанского писателя и публициста, журналиста, телеведущего и сценариста, одного из самых искренних авторов поколения шестидесятников Чингиза Алекперзаде, сообщает Trend Life. В книгу вошли романы "Темница" и "Место, где рушится мир".

Роман "Место, где рушится мир" является продолжением романа "Мир рушится", написанного в 1933 году народным писателем Азербайджана Абульгасаном Алекперзаде. Мероприятие вела телеведущая Хадиджа Сянангызы.

На открытии вечера директор Baku Book Center, писательница Гюнель Анаргызы выразила благодарность всем тем, кто внес вклад в реализацию проекта.



Председатель Союза писателей Азербайджана, народный писатель Анар Рзаев, народный поэт Рамиз Ровшан, заслуженная артистка Гюльшан Акберова и другие поделились своими воспоминаниями о Чингизе Алекперзаде, рассказали об его вкладе в азербайджанскую литературу, оригинальном, нестандартном журналистском стиле.

Гостям была представлена концертная программа. Директор радио ASAN Эмин Мусави прочитал отрывок из пролога к книге "Темница", а народная артистка Азербайджана Мехрибан Зяки продекламировала стихотворения Чингиза Алекперзаде. Дочери писателя – певицы, заслуженная артистка Севда Алекперзаде и Эльмира Алекперзаде порадовали публику музыкальными композициями, а его внучка Саида Алекперзаде очень проникновенно прочитала свой рассказ, вызвав овации гостей, среди которых были видные общественные деятели, представители культуры и науки, творческой интеллигенции и молодежи. Дочери писателя выразили искреннюю признательность за реализацию проекта и проведение вечера.

Мероприятие завершилось пантомимой в исполнении актера Государственного театра пантомимы, заслуженного артиста Бахруза Вагифоглу под мелодию "Salam, Allahım".

Из истории…

Чингиз Алекперзаде (17.10.1936 – 07.01.1999) родился в семье народного писателя Азербайджана Абульгасана Алекперзаде, одного из основоположников советского реализма в азербайджанской литературе. Чингиз Алекперзаде пошел по стопам отца, хотя хотел стать музыкантом. Отец категорически не приветствовал увлечение сына музыкой, поэтому пришлось поступить на филологический факультет Азербайджанского государственного университета.

По окончании вуза, некоторое время работал учителем в разных районах Азербайджана, был главным редактором газет «İşig» и «Zəhmətkeş». Затем возглавил департамент новостей в Азербайджанской государственной телерадиокомпании. На протяжении всего этого периода он издал ряд книг - «Yarpaqlar tokuləndə», «Gullələr dənizdə sonur», «Qızıl yəhərli at», «Vulkan» и другие. Перу Чингиза Алекперзаде принадлежит также сценарий первого многосерийного азербайджанского фильма «Иду на вулкан» по мотивам романа Мехти Гусейна «Абшерон».

В годы, когда он творил, свершалась своеобразная революция в искусстве. Все старались сделать что-то новое в живописи, музыке, поэзии и т.д. Он был интересной личностью, был всегда смел и искренне выражал свои чувства, обладал редким чувством юмора, всегда отличался искренностью и оригинальностью. Читая сочинения писателя, сразу ощущаешь, что автор пишет о том, что сам прочувствовал и пережил.

Ведь было в жизни Чингиза Алекперзаде и тяжелое испытание, когда в 1986 году был незаконно осужден на два года и восемь месяцев, но в 1988 году реабилитирован. Однако это сказалось на его творчестве в романе «Zindan» и автобиографической книге "Türmə mənim ahımdır". После продолжил работу на АзТВ и "Азернашриййат". Он был замечательным журналистом, одним из немногих, чьи материалы не требовали правки, так как он до такой степени владел азербайджанским языком, что никто не мог обнаружить в его статьях что-то лишнее. Он даже помогал другим журналистам в редактировании их текстов. Когда вышла книга "Zindan", ее раскупили за считанные дни, а тираж был около 30 тысяч экземпляров.

Музыкальную же мечту Чингиза Алекперзаде осуществили его дочери, Эльмира и Севда Алекперзаде, ставшие профессиональными исполнителями. Хотя и он был против их выбора, как в свое время его отец… От отца же им достался поэтический дар…Но все больше реализовали себя, как певицы.

Севда Алекперзаде: "Однажды я призналась отцу, что хочу стать певицей, и он, естественно, был против этого. Мама его просила, Эмма уговаривала, а он ни в какую не соглашался. К тринадцати-четырнадцати годам меня уже невозможно было остановить. В один прекрасный день, когда я пела в комнате, где у нас стояло пианино, он открыл дверь и сказал одну фразу: "Бог дал моей дочери талант, и я не могу отнять его у нее". И разрешил мне петь, и это был самым счастливым днем для меня. Его согласие полностью определило мое будущее… Он в общем-то не очень любил расхваливать кого-то. Но я чувствовала, как папа болеет за меня (после того как стала популярной в группе "РАСТ". Однажды, я случайно увидела, как он слушает у себя в комнате "Дели Джейран" в моем исполнении. Он прислонился к окну, и его глаза наполнились слезами, и я поняла, что он получает удовольствие от услышанного. В этот момент для себя я получила его благословение…Я очень часто вспоминаю отца, особенно, когда должна принимать какие-то важные решения для себя, будь то в личной или творческой жизни. Мысленно я с ним советуюсь. У нас была с ним большая эмоциональная связь. Я похожа на него и по характеру, и по мироощущению. Даже мне иногда кажется, что я смотрю на вещи его глазами. И перед каждым выступлением, я у него прошу благословения и ощущаю его присутствие в концертном зале, в котором пою..."

Эльмира Алекперзаде: "У отца был потрясающий голос, он прекрасно разбирался в мугамах, наизусть знал все партии Лейли и Меджнуна, и даже исполнял их в кругу семьи, как настоящий ханендэ. А как он исполнял ашугские песни! Очень любил творчество ашуга Алескера, и умел с чувством, со смаком, прочитать прекрасные "гошма" этого классика, великолепно знал турецкую поэзию, стихи многих турецких поэтов. Когда отец скончался, мне было 24 года, и воспоминания о нем всегда будут жить в наших сердцах. Он был прекрасным отцом, дома любил шутить, хотя по жизни был очень серьезным человеком, душу отдавал семье, близким людям и коллегам. Постоянно брал с собой в различные поездки, с ним объездили почти весь Советский Союз. В день его рождения, 17 октября, приходили гости и устраивали шумные застолья, которые перерастали в творческие вечера его друзей - поэтов и писателей. Сегодня отца очень не хватает в нашей жизни".

(Автор: Вугар Иманов)

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