Азербайджанская музыка в Москве. Когда из не могу рождаются могу и хочу…(ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Московской консерватории с огромным успехом прошел концерт азербайджанского ансамбля, который играет только современную музыку.

Проект «Азербайджанские исполнители в камерных залах Московской консерватории» - один из самых интересных в столице. И не только потому, что московские меломаны могут услышать виртуозную игру азербайджанских музыкантов и насладиться уникальным исполнением произведений классиков. Это - возможность выйти за привычные рамки, узнать что-то новое и о музыке, и о культуре других стран, в том числе тех, с которыми недавно еще мы были одним государством, и о самих себе. В этом смысле музыка мало с чем может сравниться – ведь ее язык универсален, это язык эмоций и переживаний, совместного поиска в открытии глубин восприятия. Именно постижению этих глубин, выходу за рамки была посвящена последняя в этом году программа проекта, которую представил ансамбль солистов Азербайджанского государственного симфонического оркестра имени Узеира Гаджибейли. Дело в том, что этот коллектив был создан в 1984 году ради исполнения не классических, а современных музыкальных произведений.

«Новую музыку порой приходится воспринимать через «не могу», но все-таки ей удается до вас достучаться. Когда из не могу рождаются могу и хочу – это потрясающее действо, в которое все мы вовлечены, - объяснял слушателям постоянный ведущий программы, выдающийся искусствовед, ведущий эксперт Ассоциации современной музыки Рауф Фархадов. – Очень разной – радикальной и нет – бывает современная музыка. Например, Лючано Берио в 1967 году закрыл историю западно-европейской музыки, написав уникальную симфонию, в которой было огромное количество цитат. Это была своего рода энциклопедия – которая в то же время открыла совершенно новое музыкальное измерение. Жорж Апергиз, сочиняя свои произведения, много взял из греческого театра: исполнители сливаются с инструментами, передавая суть музыки посредством мимики и жеста. Он считал, что музыку надо делать из всего, и однажды сделал музыку из людей. Есть в программе и мои соотечественники. Классик азербайджанской музыки, человек-явление, глыба - Хайям Мирзазаде всю жизнь жил и болел музыкой. И вот он писал произведения, посвященные другому гению XX столетия, Чарльзу Айвзу. Это один из самых великих новаторов в истории музыки, хотя она была для него только хобби. Я очень рад как азербайджанец рассказать об этом, рад, что композиторы моей родной страны вырываются за пределы фольклорной и неофольклорной волны».

Ради этого концерта ансамбль собрался в уникальном составе, каким не собирался уже более 15 лет. После столь долгого перерыва это было первое выступление артистов, которые приводили в восторг Швейцарию и Германию. Солисткой выступила сопрано Фарида Мамедова, блестящий исполнитель и активный пропагандист новой музыки – и ее мастерство по-настоящему потрясло слушателей в Московской консерватории. «Выступление певицы выше всяких похвал, - говорила после концерта Людмила Давыдова. – И очень хороши были комментарии ведущего к каждому выступлению – если бы Рауф Фархадов не рассказывал о том, что собой представляют эти сочинения и какова их история, восприятие было бы совершенно другим». Татьяна Колосовая очень хвалила ансамбль, который назвала великолепным: «Сразу понятно, что им по силам сыграть любую, даже самую невероятную музыку». А Наталья Мышковская заметила: «Конечно, это жесткий пост-модернизм, но мы все выдержали, и можно было бы повторить – если перед этим что-то почитать по теме. Было очень интересно заглянуть, что делается по ту сторону классики».

Выдающийся азербайджанский композитор Фарадж Караев, который долгие годы руководил ансамблем, также остался доволен выступлением. «Концерт получился чудесным, - сказал он. - Музыканты все прекрасные, и то, как сыграли и спели, например «Колыбельную Марии» Берга, было великолепно. Прекрасно, когда в азербайджанском искусстве знают не только мугам. Азербайджанцы играют классику, играют и пишут современную музыку, и делают это прекрасно. Думаю, это очень важно, и я надеюсь на продолжение этого опыта в будущем году».

Эти надежды разделяет руководитель Центра РАД Наталия Красовская, которая отмечает огромную важность гуманитарного обмена в отношениях между Россией и Азербайджаном. Ведь чем больше жители дружественных стран будут знать о культуре друг друга, которая воплощает в себе все лучшие качества любой нации, тем крепче будут контакты между государствами. А руководитель межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан, депутат Госдумы Дмитрий Савельев уверен, что жителям российской столицы предстоит еще множество встреч с азербайджанскими виртуозами: «Руководство Азербайджана уделяет огромное внимание культуре, мы видим множество совместных проектов в этой области, которые реализуются и у нас, и в Азербайджане. Это часть тех прекрасных братских взаимоотношений, которые уже века связывают наши страны. Поэтому я уверен, что залы Московской консерватории еще не раз примут под своими сводами азербайджанских музыкантов, а наши виртуозы, в свою очередь, будут с успехом выступать в Баку».

Материал предоставлен пресс-службой Межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан

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