В Баку наградили победителей Республиканского фестиваля фольклора (ФОТО)

1 ноября 2019 19:03 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском государственном академическом музыкальном театре в Баку состоялось торжественное закрытие традиционного Республиканского фестиваля фольклора, сообщает Trend Life.

В своем выступлении на мероприятии министр культуры Азербайджана Абульфас Гараев отметил, что в фестивале принимали участие более 80 коллективов. Было подчеркнуто, что в регионах республики увеличивается число коллективов, работающих в сфере народного творчества. В прошлом году три коллектива народного творчества были удостоены статуса "Народный театр". Это говорит о том, что творческие поиски продолжаются. В Масаллы каждый год проходит Международный фестиваль фольклора, который в следующем году планируется провести в расширенном формате.

Было отмечено, что в состав фольклорных коллективов наряду с представителями старшего поколения также входит и молодежь, которая учится и переносит традиции в будущее.

Далее состоялось награждение дипломами победителей фестиваля: I место занял коллектив «Xəmsə» (Гянджа), II место – коллектив «Mel» (Гусар), III место – коллектив «Zopu-zopu» (Габала).

Также на фестивале коллективам были вручены почетные дипломы за успешную демонстрацию ашугского искусства и мультикультуральных ценностей. Вечер продолжился выступлением творческих коллективов.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

  • В Баку наградили победителей Республиканского фестиваля фольклора (ФОТО)
  • В Баку наградили победителей Республиканского фестиваля фольклора (ФОТО)
  • В Баку наградили победителей Республиканского фестиваля фольклора (ФОТО)
  • В Баку наградили победителей Республиканского фестиваля фольклора (ФОТО)
  • В Баку наградили победителей Республиканского фестиваля фольклора (ФОТО)
  • В Баку наградили победителей Республиканского фестиваля фольклора (ФОТО)
  • В Баку наградили победителей Республиканского фестиваля фольклора (ФОТО)
  • В Баку наградили победителей Республиканского фестиваля фольклора (ФОТО)
  • В Баку наградили победителей Республиканского фестиваля фольклора (ФОТО)
  • В Баку наградили победителей Республиканского фестиваля фольклора (ФОТО)
  • В Баку наградили победителей Республиканского фестиваля фольклора (ФОТО)
  • В Баку наградили победителей Республиканского фестиваля фольклора (ФОТО)
  • В Баку наградили победителей Республиканского фестиваля фольклора (ФОТО)
  • В Баку наградили победителей Республиканского фестиваля фольклора (ФОТО)
  • В Баку наградили победителей Республиканского фестиваля фольклора (ФОТО)
  • В Баку наградили победителей Республиканского фестиваля фольклора (ФОТО)
  • В Баку наградили победителей Республиканского фестиваля фольклора (ФОТО)
  • В Баку наградили победителей Республиканского фестиваля фольклора (ФОТО)
  • В Баку наградили победителей Республиканского фестиваля фольклора (ФОТО)
  • В Баку наградили победителей Республиканского фестиваля фольклора (ФОТО)
  • В Баку наградили победителей Республиканского фестиваля фольклора (ФОТО)
  • В Баку наградили победителей Республиканского фестиваля фольклора (ФОТО)
  • В Баку наградили победителей Республиканского фестиваля фольклора (ФОТО)
  • В Баку наградили победителей Республиканского фестиваля фольклора (ФОТО)
  • В Баку наградили победителей Республиканского фестиваля фольклора (ФОТО)
  • В Баку наградили победителей Республиканского фестиваля фольклора (ФОТО)
  • В Баку наградили победителей Республиканского фестиваля фольклора (ФОТО)
  • В Баку наградили победителей Республиканского фестиваля фольклора (ФОТО)
  • В Баку наградили победителей Республиканского фестиваля фольклора (ФОТО)
  • В Баку наградили победителей Республиканского фестиваля фольклора (ФОТО)
  • В Баку наградили победителей Республиканского фестиваля фольклора (ФОТО)
  • В Баку наградили победителей Республиканского фестиваля фольклора (ФОТО)
  • В Баку наградили победителей Республиканского фестиваля фольклора (ФОТО)
  • В Баку наградили победителей Республиканского фестиваля фольклора (ФОТО)
  • В Баку наградили победителей Республиканского фестиваля фольклора (ФОТО)
  • В Баку наградили победителей Республиканского фестиваля фольклора (ФОТО)
Новости по теме
Большой театральный праздник в Баку (ФОТО)
Культура 30 октября 19:23
Состоялось торжественное открытие фестиваля в честь 85-летия Союза композиторов Азербайджана (ФОТО)
Культура 26 октября 17:08
Азербайджанский мультфильм "Мой маленький принц" покажут на фестивале в Турции
Культура 25 октября 10:45
Продемонстрируй свое мастерство! Пройдет региональный Кубок Карабаха по танцу (ФОТО)
Культура 22 октября 16:05
Известные азербайджанские художники выставят свои работы на аукционе (ФОТО)
Культура 21 октября 11:03
Жил человек - и нет его: трагическая судьба Сони в Баку (ФОТО)
Культура 19 октября 16:04
Лента новостей
Президент Ильхам Алиев наделил министра образования новым полномочием
Политика 19:07
Умный Баку - как горит пламя в чистом кислороде и химические эксперименты (ФОТО)
Социум 18:56
В БВШН прошел литературно-художественный вечер, посвященный 650-летию Насими (ФОТО)
Общество 18:53
Кредитование экономики коммерческими банками увеличилось в Грузии
Финансы 18:50
Завтра скорость ветра в Баку будет достигать 32-35 м/сек
Общество 18:48
В Грузии будет построена новая ветровая электростанция
Энергетика 18:43
UniBank увеличил прибыль почти в два раза
Финансы 18:43
Узбекский "Нефтегазинвест" объявляет тендер на закупку автошин
Тендеры 18:42
Президент Ильхам Алиев изменил состав Госкомиссии по сотрудничеству в экономической, торговой и гуманитарной сферах между Азербайджаном и Ираном
Политика 18:38