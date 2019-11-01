В Баку наградили победителей Республиканского фестиваля фольклора (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском государственном академическом музыкальном театре в Баку состоялось торжественное закрытие традиционного Республиканского фестиваля фольклора, сообщает Trend Life.

В своем выступлении на мероприятии министр культуры Азербайджана Абульфас Гараев отметил, что в фестивале принимали участие более 80 коллективов. Было подчеркнуто, что в регионах республики увеличивается число коллективов, работающих в сфере народного творчества. В прошлом году три коллектива народного творчества были удостоены статуса "Народный театр". Это говорит о том, что творческие поиски продолжаются. В Масаллы каждый год проходит Международный фестиваль фольклора, который в следующем году планируется провести в расширенном формате.

Было отмечено, что в состав фольклорных коллективов наряду с представителями старшего поколения также входит и молодежь, которая учится и переносит традиции в будущее.

Далее состоялось награждение дипломами победителей фестиваля: I место занял коллектив «Xəmsə» (Гянджа), II место – коллектив «Mel» (Гусар), III место – коллектив «Zopu-zopu» (Габала).

Также на фестивале коллективам были вручены почетные дипломы за успешную демонстрацию ашугского искусства и мультикультуральных ценностей. Вечер продолжился выступлением творческих коллективов.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.