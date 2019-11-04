Эмма Николсон посетила Международный центр мугама (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Торговый посланник премьер-министра Великобритании по Азербайджану баронесса Эмма Николсон и посол Великобритании в нашей стране господин Джеймс Шарп посетили Международный центр мугама, сообщили Trend Life в пресс-службе Центра.

Встретивший гостей министр культуры Азербайджана Абульфас Гараев, рассказал о музыкальной культуре нашей страны, в том числе о мугамном искусстве. Министр подчеркнул, что начиная с 2005 года Фонд Гейдара Алиева в целях защиты имеющего древние истоки мугамного искусства, передачи его будущим поколениям, а также для формирования новых поколений молодых исполнителей этого изумительного достояния Азербайджана, проводит Телевизионный конкурс мугама. В результате этого сформировалось поколение молодых исполнителей, которые на высоком уровне пропагандируют мугам.

Абульфас Гараев также отметил, что внесение азербайджанского мугамного искусства, а также искусства исполнения на таре в Список шедевров устного и нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО, является показателем того, что мугамное искусство и искусство исполнения на таре являются неотъемлемой частью культурного наследия всего человечества в целом.

Международный центр мугама представил гостям концертную программу, на которой в исполнении молодых ханенде Эльгиза Алиева и Нисбет Садраевой в сопровождении Рашада Ибрагимова (тар) и Тебриза Юсифова (кяманча) прозвучали мугамы "Баяты-шираз", "Сегях" и "Раст".

Баронесса Эмма Николсон отметила, что она имеет большой интерес к музыке, в особенности к традиционным жанрам музыки и что ей ознакомление с жанрами азербайджанской музыки очень интересно. Она выразила музыкантам благодарность за исполнение.

(Автор: Джани Бабаева )

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