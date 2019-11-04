Интересные моменты концерта Кенуль Хасыевой, или Есть ли шанс на жизнь... (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку во Дворце Гейдара Алиева прошел концерт народной артистки Азербайджана, исполнительницы мугама и народных песен Кенуль Хасыевой "Yaşamağa varmı güman" (Есть ли шанс на жизнь), сообщает Trend Life.

Название концерта, видимо, выбрано не случайно, ведь исполнительница на протяжении более 15 лет страдает параличом спинного мозга. Но несмотря на тяжёлый недуг, нашла в себе силы и провела двухдневный блестящий концерт, которые прошли при аншлаге.

Концерт запомнился не только великолепным выступлением Кенуль Хасыевой, но и интересными дуэтами и выступлениями артистов – заслуженной артистки Зохры Абдуллаевой, с ашугами – заслуженным работником культуры Самирой Алиевой, Али Тапдыоглу и Зульфией, молодыми исполнителями Джабиром Абдуллаевым, Улькер Нури (дочь покойного народного артиста Яшара Нури), племянником ханенде Вюсалом Хасыевым и ее 11-летним сыном Кязымом Эюбовым, и другими. А вместе с мейханачы Намигом Гарачухурлу был даже предствален синтез мейханы и мугама. Ведущими вечера были телеведущие Вюсаля Саид и Кямран Ярадангулиев. Кстати, Вюсаля поделилась на своей странице в соцсети интересными закулисными видеомоментами.

Кенуль Хасыева родилась 17 марта 1968 года в Шеки. Выпускница средней музыкальной школы имени Бюльбюля и Азербайджанской государственной консерватории (ныне Бакинская музыкальная академия имени Узеиа Гаджибейли), лауреат респбликанских конкурсов. Выступала с концертами в Турции, Германии, Франции, Швейцарии, Италии, Иране, России и других странах.

(Автор: Вугар Иманов. Фото: Шахин Алиев)

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