Директор азербайджанского театра стал телеведущим (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Директор Азербайджанского государственного академического музыкального театра, заслуженный деятель искусств, доктор философии по искусствоведению Алигисмет Лалаев стал ведущим нового проекта “Premyera” на Mədəniyyət TV, сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

Новый проект посвящен театральным премьерам и их широкой пропаганде среди общественности. Творческий коллектив телепроекта “Premyera” будет освещать театральные премьеры и организовать дискуссии как в Баку, так и регионах страны. Лалаев отметил важность реализации телепроекта для пропаганды театрального искусства.

Первая передача была посвящена премьере спектакля, поставленного по мотивам произведения известного французского писателя Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц» на сцене Азербайджанского музыкального театра.

В сюжетной линии произведения описываются путешествия маленького принца на различные планеты. Его общение с персонажами, с которыми он встречается, посылает зрителям философские месседжи, мир взрослых, их размышления, философия жизни, любовная тематика раскрывается глазами маленького мальчика через поучительные афоризмы. У спектакля необычное сценическое оформление. Анимации, демонстрируемые на мониторах на заднем фоне, прекрасные синхронные выступления актеров и артистов балета, грациозные танцевальные движения, грандиозный синтез событий, изображенных на экране и игра актеров явлются еще одним новшеством на сцене театра.

Сценическая графика принадлежит Мехти Мамедову, а видеомонтаж – Бакинскому Медиа-центру. Образ маленького принца исполнили два малолетних актера – президентский стипендиат Атилла Мамедов, имя которого вписано в «Золотую книгу», и Рахиб Мамедзаде. В других ролях - заслуженные артисты Алекпер Алиев, Шовги Гусейнов, актеры Амрах Дадашев, Ниджат Али, Айдан Гасанова, Алимамед Новрузов, Магеррам Гурбанов, Гусейн Алили, Рауф Бабаев, Эмиль Гейдаров, Ибрагим Ализаде. Режиссер-постановщик – народная артистка Джаннат Салимова, композитор – проживающий в США наш соотечественник, лауреат международных конкурсов Руслан Агабабаев, музыкальный руководитель – заслуженный артист Вагиф Мастанов, художник – Марьям Алекперли, хореограф – заслуженный деятель искусств России, всемирно известный балетмейстер Сергей Грицай, балетмейстеры – заслуженные артисты Закир и Елена Агаевы, постановщик – секретарь Союза писателей Азербайджана, поэт, писатель-публицист Ильгар Фахми.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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