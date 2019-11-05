Итальянец разберется в Баку с любовью, или Когда ревность застилает разум

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета в Баку 17 ноября состоится показ оперы "Паяцы" Руджеро Леонкавалло, сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

Постановкой будет дирижировать известный итальянский дирижер, профессор, главный дирижер Македонского государственного театра оперы и балета Якопо Сипари ди Пескассероли. Он также является приглашенным дирижером Катарского филармонического оркестра, Стамбульского национального симфонического оркестра, оркестра Национального театра Белграда и симфонического оркестра Мексики.

В главной партии Канио выступит солист Тбилисского государственного театра оперы и балета имени З.Палиашвили, народный артист Грузии, лауреат Государственной премии и международных конкурсов вокалистов, профессор Теймураз Гугушвили.

На роль Тонио приглашен ведущий солист Национального академического Большого театра оперы и балета Беларуси, заслуженный артист Беларуси, лауреат международных конкурсов вокалистов Станислав Трифонов.

В спектакле также примут участие - заслуженные артисты Азербайджана Афаг Аббасова (партия Недды), Джахангир Гурбанов (партия Сильвио), Алиахмед Ибрагимов (партия Арлекина) и Турал Агасиев (партия Крестьянина).

Сюжет постановки: в итальянскую деревню прибывают странствующие комедианты - хозяин труппы, Канио, его жена, Недда и клоуны Тонио и Беппо. Вместе с крестьянами артисты отправляются в таверну, и Тонио, наконец, признается Недде в своей горячей, мучительной любви. Она высмеивает его. Клоуна терзает обида, ведь Недда, столь строгая по отношению к нему, к другим далеко не так сурова. Когда позднее к ней приходит молодой крестьянин Сильвио, она отвечает на его признания счастливым поцелуем. Тонио решает отомстить, он зовет Канио. Супруг бросается на Сильвио, но тот, увернувшись, убегает…

Близится время представления, и комедиантам нужно готовиться к выходу на сцену. Начинается представление, на которое приходит и Сильвио. Спектакль напоминает жизнь комедиантов, и Канио вспоминает о реальных событиях. Ревность застилает его разум, он убивает Недду, а затем и Сильвио, бросившегося на помощь возлюбленной.

(Автор: Джани Бабаева )

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